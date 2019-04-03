Редкая зебра-блондинка впервые попала на фотографии

Исследователи очень переживают за новичка. Зебра-альбинос может быть больна и за ней активно "присматривают".

Фотографам-любителям из National Geographic впервые удалось заснять зебру-альбиноса. Произошло это в национальном парке Серенгети в Танзании. От своих собратьев зебра отличается более тусклыми тёмными полосами и более светлой шерстью.

Учёные отмечают, что "осветлилась" зебра из-за недостатка меланина — пигмента, регулирующего цвет кожи. Зебры-альбиносы крайне редки. В неволе живут всего две особи, а танзанийская зебра-блондинка — первый представитель этого вида животных в дикой природе. Исследователи отмечают, что никакой дискриминации по цвету кожи у зебр нет.

Особь со светлой кожей без проблем приняли в табун семейства лошадиных. Также учёные отмечают, что белые полоски на теле зебры уникальны и никогда не повторяются, представляя собой своеобразное удостоверение личности. Теперь исследователи намерены проследить за здоровьем животного, для которого сейчас придумывают кличку.