В США началась эпидемия суперагрессивной кори

Данные статистики говорят о том, что новая эпидемия будет в четыре раза масштабнее, чем прошлогодняя вспышка болезни.

С 1 января центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в США насчитали более 380 отдельных случаев заболевания корью, зарегистрированных в 15 штатах, включая Вашингтон, Техас, Нью-Йорк и Калифорнию. Как сообщает Science Alert, эта вспышка — вторая после заявлений девятилетней давности о том, что корь в США полностью побеждена.

Отмечается, что всего за три месяца количество заболевших превысило показатели за весь 2018 год. В результате предыдущей вспышки корью заболели все непривитые люди в общине амишей. Американские учёные-вирусологи отмечают, что в глобальном масштабе за весь 2018 год и часть 2019-го заболеваемость корью выросла на 50 процентов и в скором времени количество поражённых вирусов может измеряться десятками тысяч человек.

Подробнее прочитать о том, как матери сознательно подвергают своих детей риску заражения вирусом, можно в нашем материале "Коревая вечеринка. Зачем "яжематери" сознательно заражают детей".