В США начали создавать военный самолёт-трансформер

Единой аэродинамической схемы у самолёта нет — он сможет перестраиваться сразу после взлёта.

Специалисты NASA считают, что использование керамических и углеродистых волокон позволит создать универсальный самолёт, который сможет летать на различных режимах и будет способен выполнять сразу несколько задач за один боевой вылет. Речь идёт о моделируемой конфигурации крыла, которую в зависимости от скорости и высоты будет контролировать компьютер.

Новый подход к проектированию самолётов позволит создать летательный аппарат, способный перестраивать фюзеляж и менять стреловидность одновременно почти без вмешательства человека. Пока модель находится на этапе лабораторных испытаний, однако в случае успеха один самолёт сможет заменить собой сразу несколько типов летательных аппаратов, находящихся на вооружении военно-воздушных сил.