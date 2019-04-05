Amazon готовит к запуску систему глобального спутникового интернета

Этот проект станет вторым по счёту, но имеет все шансы оказаться первым по масштабу развития.

Как сообщает GeekWire, компания, которая принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, готовится к развёртыванию спутниковой группировки из 3236 космических аппаратов. Спутники будут расположены на разных орбитах. Уже известно, что 784 аппарата будут помещены на орбиты с высотой в 590 километров, ещё 1296 спутников разместят на орбите в 610 километров. Оставшиеся 1156 спутников будут выведены на орбиты с высотой 630 километров.

Разрабатывать систему глобального интернета и управлять ею будет дочерняя компания Amazon под названием Kuiper. Пока не известно, кому доверят вывод спутников на орбиту. Для этого может быть выбрана как "домашняя" космическая компания Blue Origin, в интересах которой разрабатывается тяжёлая ракета New Glenn, так и сторонние компании. Ранее о создании глобального спутникового интернета объявил Илон Маск. Свой проект глобального интернета под названием "Сфера" есть и в России.