Учёные выяснили, какие профессии исчезнут из-за роботов

Совсем без работы не останемся. В некоторых сферах, как отмечают исследователи, роботы всё равно будут уступать человеку.

Эксперт Всероссийского научно-исследовательского института труда, кандидат экономических наук Ирина Перова заявила, что роботы в будущем не смогут заменить только людей творческих профессий, поскольку человеческий интеллект гораздо более гибкий и многогранный. Как сообщает РИА "Новости", новейшие технологии приведут к замене ручного труда машинным и полному исчезновению некоторых профессий, но в связи с этим, появятся новые области деятельности, где будут востребованы новые специалисты.

Учёные отмечают, что роботы позволят снизить долю ручного труда во многих областях уже к 2025 году, а первыми, кто попадёт под сокращения, станут сотрудники сферы услуг: официанты, кассиры, и многие другие специалисты, работу которых роботы будут выполнять быстрее и лучше.