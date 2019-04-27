Всё как дома. Как мы сможем выжить на соседних планетах

В Университете Южной Калифорнии ликуют: теперь уже нет сомнений — глубоко под "землёй" на Марсе бегут подземные воды. Так мы скоро и марсиан найдём. Во всяком случае, пусть теперь водопровод построят — и подумаем о переезде.

Джека Уильямсона читали? Ну вот, это он придумал такой термин — терраформирование — в далёком 1942 году. Terra c латыни — "земля", forma — "вид".

В небольшом рассказе "Орбита столкновения" подробно расписано, как именно сделать этот "камень", то есть планетку, мини-Землёй: персонажу понадобился какой-то хитрый "стержень для парагравитационной инсталляции", а ещё минеральные оксиды, чтобы из них получить кислород и воду, плюс "впитывающие газы", чтобы удержать солнечное тепло.

В наши дни, слава Богу, парагравитационных стержней вроде бы никто не требует, зато в смысле воды, кислорода и парниковых газов предлагают всевозможные рецепты.

Итак, летим делать "ремонт" в "голых" мирах Солнечной системы. Со всеми остановками.

Марс

Конечно, первое дело — чтобы потеплее стало. Там в среднем минус 63, а по ночам все минус 125.

Для Илона Маска это "вообще не проблема": он, по своему обыкновению, задумал нечто весьма эффектное — бомбить. Правда, подчеркнул: не саму планету, а её атмосферу. По его плану, каждые пару секунд над полюсами будут греметь ядерные взрывы. Говорит, будут такие два "маленьких пульсирующих солнца".

Только вот в NASA сказали, что это, конечно, "ха-ха офигенно", но так, знаете ли, никакого атомного оружия не напасёшься. Куда лучше мирно построить заводы — они будут брать из марсианской почвы азот, фтор и серу и превращать всё это во фторуглероды — это такие суперпарниковые газы. Результат — глобальная "теплица", то есть повышение температуры на поверхности.

Некоторые предлагают и другие варианты, например, "повесить" над полюсами гигантские зеркала — по два километра в ширину. Они будут отражать солнечный свет и направлять его на ледники, те растают, а поскольку состоят они, вообще-то, из замёрзшего углекислого газа, то газ этот заполнит атмосферу. Вот вам и парник.

Теперь нужен кислород (и озоновый слой) для защиты от смертоносного излучения. Заселяем Марс для начала лишайниками и цианобактериями — они как раз неприхотливы и запустят процесс фотосинтеза. А колонии других микробов займутся местным реголитом — грунтом, в общем, — и выделят из него азот. Без него тоже в атмосфере никуда.

Ну вот практически и всё, одна беда — магнитосферы нет. А ведь это щит от радиации, метеоритов. Говорят, на Земле она создаётся благодаря горячему металлическому ядру планеты. А Марс весь насквозь окаменел. Учёные задумались: вот если бы как-нибудь растопить это холодное сердце...

Венера

По-женски вероломна: так прекрасна на вид, а на самом деле — плюс 462 и давление как на самом дне земных океанов. Преисподняя. Но влюблённые всерьёз не отступили и приготовились совершить множество подвигов.

Одни хотят предложить даме особый парфюм — аэрозоль из водорода и железа. Он превратит весь этот мерзкий диоксид углерода в безвредный графит, а главное — воду, которая, как рассчитали планетологи, заполнит большую часть поверхности.

Другие решили, что им ухаживать некогда, и предложили пустить в ход бурильные установки, чтобы достать из мантии кальций и магний, которого там предостаточно, — он впитает углерод, и ситуация в атмосфере будет уже не так плачевна.

Есть и ещё несколько интересных идей о том, как избавиться от углекислого газа на Венере: заморозить его, превратив в ледники, "откачать" с помощью космических лифтов или катапульт и даже "вытолкнуть" в космос увесистыми астероидами, которые будут направлять к планете ракетными двигателями.

В общем, главное — снизить давление, количество СО 2 и, само собой, охладить. Кстати, последнее тоже уже продумано: решили разместить в космосе специальный отражатель, который заслонит Венере Солнце и создаст тень.

И, опять-таки, магнитное поле очень слабое. Но для этой планеты решение нашли, хотя очень и очень непростое: по мнению учёных, магнитосфера усилится, если ускорить вращение Венеры вокруг своей оси. Астрофизики говорят, в принципе, это возможно: надо направить к ней большое небесное тело так, чтобы оно совершило "гравитационный манёвр" — пролетело мимо и своим притяжением ускорило планету.

Луна

С ней терраформаторы тоже решили не церемониться: хотят бомбардировать ледяными кометами — они создадут атмосферу из водяного пара, растопят лёд, который уже имеется в лунном реголите, и вуаля — там уже будут реки и озёра. А ещё от этих ударов Луна начнёт быстрее вращаться, и мы наконец увидим её обратную сторону. Тогда там будут и сутки, как у нас.

Меркурий

Да-да, есть и такие мысли. Правда, в данном случае речь идёт о паратерраформировании — то есть частичном воссоздании земного климата. Задача — построить там один или несколько куполов, которые и станут оазисами земной жизни.

Место уже выбрали: Северный полюс, кратеры Кандинского, Прокофьева, Толкиена и Триггвадоттир. В них есть лёд и органические молекулы. А ещё там всегда ночь и минус 93. Но это можно исправить вышеупомянутыми зеркалами.

Спутники Юпитера и Сатурна

Вокруг газовых гигантов кружатся твёрдые спутники, у которых есть шансы стать глобальными океанами, в которых земляне построят плавучие города.

Толстой коркой из водяного льда полностью покрыты Европа Юпитера и Энцелад Сатурна. Кстати, учёные давно мечтают сделать на обеих проруби и посмотреть, не водится ли там, внизу, чего покрупнее нашего окуня.

Огромные запасы Н 2 О есть на Каллисто и Ганимеде, к тому же на них нет такой страшной радиации, как на прочих: у Ганимеда собственная магнитосфера, а Каллисто удачно расположилась подальше от Юпитера и поэтому не получает его убийственного излучения.

Как их все нагреть, мы уже поняли, а получить богатый кислородом воздух попытаются с помощью электролиза.

Особого внимания заслуживает Титан. Там озёра из жидкого метана и полно азота. Звучит не очень, но астрофизики в восторге: они уверяют, что на этом спутнике уже сейчас не нужны тяжёлые скафандры, а благодаря плотной атмосфере можно приделать себе крылья и парить в воздухе. Серьёзно.