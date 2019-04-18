Японские боги! 10 чудовищных изобретений от родителей Годзиллы

Уроженцы Страны восходящего солнца давно и прочно удерживают лидерство в рейтинге самых безумных и непонятных изобретений. Лайф раскрыл секреты японской смекалки и выяснил предназначение необычных девайсов.

Унитаз с массажем и душем

Японцы обожают комфорт. Правда, делают они это весьма своеобразно. К примеру, справление нужды для японцев — особенно интимный процесс, который они умудрились максимально автоматизировать. Про японские унитазы ходит немало слухов, однако почти никто не знает, что их производством занимается не какая-нибудь маленькая лавочка, а огромные компании, например, такие, как техногигант Panasonic. Японские унитазы не только снабжены крышкой с подогревом, но и оснащены функцией вибромассажа пятой точки и позволяют помыть все необходимые части тела после похода в туалет. Удовольствие это не из дешёвых. За такую роскошь в России придётся заплатить от 150 до 450 тысяч рублей.

Кондиционер для подмышек

Работает мини-гаджет от пальчиковых или мизинчиковых батареек и крепится под рукава обычной рубашки. Нетрудно догадаться, что особой популярностью кондиционер пользуется у офисных сотрудников, которые целыми днями трудятся в кабинетах. Стоит такой гаджет чуть более пяти тысяч японских иен (три тысячи рублей). Заряда хватает на восемь-девять часов лёгкого обдува. При необходимости его можно подключить к источнику питания через USB.

Тапочки для кота

Наряды для домашних животных для японцев — фетиш. Правда, костюмы Человека-паука или Чужого для собак — это прошлый век. Японцы, как известно, выступают за практичность, поэтому животных тоже адаптировали к общепринятым правилам. Так, специально для кошек и собак придумали специальные тапочки-бахилы с антибактериальными пылесборными насадками. С их помощью животные смогут не пачкать пол, и в доме будет заметно чище.

Сканер-нюхач

Устройство из фильма "Богатенький Ричи" теперь можно купить в обычном магазине электроники. Спектрометр настроен на особые химические соединения и позволит быстро выяснить, насколько сильно и неприятно пахнет человек. Стоит гаджет около десяти тысяч иен (шесть тысяч рублей) и особенно пригодится тем, кто много волнуется и сильно потеет. Устройство может с точностью определить точку возникновения потоотделения, расскажет о старении кожи и укажет на места скопления подкожного жира.

Дакимакура — огромная подушка для обниманий

Один из самых ходовых товаров в Японии. Как правило, покупают такие вещи одинокие мужчины и женщины. За небольшую стоимость подушке могут придать форму человека или отдельной его части. Женщины часто заказывают только мужское туловище с руками и головой. Вкусы мужчин разделились поровну: для одних привлекательнее выглядит верхняя часть женщины, для других — нижняя. Ничего общего с секс-куклами такие подушки не имеют. По желанию клиента такую подушку могут сшить на заказ. Внутрь добавляют силикон и систему подогрева на батарейках, которая имитирует тепло человеческого тела.

Передатчик для поцелуев

Абсолютно уникальная вещь, в доработке которой японцев могут превзойти только китайцы. Как правило, представляет собой plug-in-гаджет, который подключается в специальную док-станцию вместе со смартфоном. С помощью специальной программы двое людей, находящихся на расстоянии друг от друга, могут обмениваться поцелуями. Система сенсоров отслеживает движения губ и языка и через специальный силиконовый имитатор передаёт их собеседнику на другом конце провода.

Электрический ёршик для чистки ушей

Кому-то может показаться, что это игрушка, но, будучи крайне практичными людьми, японцы к таким вещам относятся серьёзно. Устройство продаётся в виде набора, в который входит эндоскоп с видеокамерой и электрической насадкой со сменными ватными тампонами. По отзывам местных покупателей, гаджет помогает существенно быстрее обслуживать ушные каналы и реже обращаться к врачам. Работает от батареек или провода micro-USB.

Автомат по продаже трусов и секс-игрушек

Японцы, кажется, готовы к любым неприятностям. Этот вывод можно сделать из того, как в Стране восходящего солнца относятся к вендинговым торговым автоматам. В них можно купить не только сигареты, пиво, вино, зонты, жареную курочку, цветы и очки, но и нижнее бельё разного размера. Цены заметно выше магазинных, но зато любая неожиданность может быть ликвидирована за пять минут.

Стоит знать и другое. Можно купить не только трусы в состоянии brand new, но и подержанные, вероятно, проданные предыдущим хозяином. Зачем это нужно японцам — вполне понятно, и спрос на такие вещи по-прежнему сохраняется. А значит и прибыль такие автоматы будут приносить. То же самое относится к тем людям, которые хотят укрепить интимные отношения с помощью электронных устройств и других приспособлений. В японских уличных автоматах есть всё и, как говорят в таких случаях, на любой вкус и кошелёк — от безобидных секс-игрушек до костюмов медсестры или полицейского.

Ботинки с вентиляцией

Обувь тоже воспринимается японцами как сугубо практичный предмет. Раньше считалось, что только спортивные кроссовки могут иметь вентиляцию, но один из японских инженеров решил иначе. Он разработал специальную подошву, которая через систему клапанов пропускает воздух внутрь и позволяет ногам "дышать". Такую подошву можно заказать практически к любым ботинкам. Изготавливают такой девайс за два рабочих дня.

Лифчик под управлением iPhone

Пользуется огромным спросом у молодых японок. Специальные моторчики накачивают воздух в подушки в зависимости от настроения хозяйки. Максимальный размер груди — европейская троечка. Питается устройство от мизинчиковых батареек и позволяет быстро наращивать размер груди. Буквально за несколько секунд. Вернуть грудь в исходное состояние тоже просто — достаточно тапнуть по соответствующему пункту в меню — и через специальный клапан грудь "сдуется" до обычного размера.