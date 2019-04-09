Супербактерии могут убить экипаж МКС

Учёные считают, что опасность микроорганизмов недооценили и теперь экипажу нужно готовиться к борьбе с ними.

Американское издание Science Alert сообщает, что в ходе медицинской проверки на МКС были обнаружены бактерии, которые находятся на борту с момента самой первой экспедиции. Микробиологи из Университета штата Вашингтон считают, что со временем эти бактерии могут мутировать и тогда для экипажа Международной космической станции появится реальная угроза, купировать которую оперативно уже не получится.

Эти бактерии, как отмечают исследователи, могут жить даже в замкнутой среде орбитальной станции, которая контролируется антибактериальными фильтрами и станциями по глубокой очистке воздуха. Эта проблема, по словам учёных, может поставить крест на путешествиях в дальний космос.