Автомобили Tesla будут объезжать ямы на автопилоте

Новая функция уже разрабатывается инженерами компании и может "прилететь" владельцам в следующем обновлении.

Создатель компании Tesla Илон Маск в ответ на вопрос одного из пользователей "Твиттера" сообщил, что функция "обруливания" ям на дорогах "определённо появится" в ближайшем времени.

Definitely — Elon Musk (@elonmusk) 7 апреля 2019 г.

Сейчас автопилот Tesla отслеживает потенциально опасные участки дороги и сигнализирует владельцу в случае развития чрезвычайной ситуации, предлагая взять управление на себя. В одно из следующих обновлений, по мнению автомобильных экспертов, будет включена функция "активного автоматического управления", которая позволит наслаждаться поездкой и не следить за ямами на дороге.