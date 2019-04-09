Автомобили Tesla будут объезжать ямы на автопилоте

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Автомобили Tesla будут объезжать ямы на автопилоте

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Новая функция уже разрабатывается инженерами компании и может "прилететь" владельцам в следующем обновлении.

Создатель компании Tesla Илон Маск в ответ на вопрос одного из пользователей "Твиттера" сообщил, что функция "обруливания" ям на дорогах "определённо появится" в ближайшем времени.

Сейчас автопилот Tesla отслеживает потенциально опасные участки дороги и сигнализирует владельцу в случае развития чрезвычайной ситуации, предлагая взять управление на себя. В одно из следующих обновлений, по мнению автомобильных экспертов, будет включена функция "активного автоматического управления", которая позволит наслаждаться поездкой и не следить за ямами на дороге.

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