Учёные нашли простой способ восстановить память

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Учёные нашли простой способ восстановить память

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Для этого придётся пройти не очень приятную процедуру, но исследователи гарантируют эффект.

Нейробиологи из Бостонского университета смогли восстановить память у пожилых людей с помощью небольшой электрической стимуляции. Как отмечает Nature Neuroscience, возбуждение электричеством на отдельных участках мозга с помощью особого шлема позволило временно вернуть пожилым людям способность думать так же быстро, как и в молодости.

Исследователи отмечают, что с помощью такого способа удалось восстановить правильную работу оперативной (рабочей) памяти, которая задействуется человеком при выполнении повседневных задач: походов в магазин, работе в офисе или вождении автомобиля. Исследователи считают, что электрический допинг работает и для молодых — после сеанса электрической терапии молодые люди в возрасте 20−24 лет демонстрировали "более быстрое и гибкое" мышление.

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