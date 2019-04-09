Учёные нашли простой способ восстановить память

Для этого придётся пройти не очень приятную процедуру, но исследователи гарантируют эффект.

Нейробиологи из Бостонского университета смогли восстановить память у пожилых людей с помощью небольшой электрической стимуляции. Как отмечает Nature Neuroscience, возбуждение электричеством на отдельных участках мозга с помощью особого шлема позволило временно вернуть пожилым людям способность думать так же быстро, как и в молодости.

Исследователи отмечают, что с помощью такого способа удалось восстановить правильную работу оперативной (рабочей) памяти, которая задействуется человеком при выполнении повседневных задач: походов в магазин, работе в офисе или вождении автомобиля. Исследователи считают, что электрический допинг работает и для молодых — после сеанса электрической терапии молодые люди в возрасте 20−24 лет демонстрировали "более быстрое и гибкое" мышление.