Учёные заставили раковую опухоль убить саму себя

Такое стало возможно благодаря "перезагрузке" иммунной системы и специальной терапии.

Онкологи и биологи из Исследовательского центра Манут Синай в США выяснили, что с помощью особого вещества можно "перезагружать" иммунную систему для борьбы с тяжёлыми формами онкологии. В ходе экспериментов учёным удалось практически невозможное: исследователи смогли "перепрограммировать" Т-лимфоциты на борьбу с раковыми клетками, после чего последние стали поедать сами себя и прекратили "питаться" здоровыми клетками в организме.

Новый метод, по признанию медиков, уже опробован на грызунах. Такой подход к лечению позволил значительно улучшить химиотерапию при лечении мышей и практически впервые открыл возможность для ускоренного (оперативного) лечения тяжёлой онкологии. Клинические испытания "ускорителя" уже начались: первыми экспериментальное лечение получили несколько десятков человек. По итогам уникальной терапии будет приниматься решение о её дальнейшем использовании.