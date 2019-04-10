Астрофизики впервые показали снимки чёрной дыры

Первые документальные подтверждения были добыты исследователями в рамках многолетних наблюдений.

Европейские астрофизики обнародовали первые снимки сверхмассивного коллапсара в удалённой от Солнечной системы галактике Messier 87, "домом" для которой стало созвездие Девы. Удалённость формирования с неизученными параметрами огромна: чтобы приблизиться к чёрной дыре, нужно преодолеть путь в 55 миллионов световых лет.

Профессор Университета Неймгена в Нидерландах Хейно Фальке отметил, что новый объект — один из самых массивных, какие только могут существовать в космосе. Комментируя открытие, для которого потребовалось задействовать сеть из восьми телескопов, Фальке отметил, что чёрная дыра является абсолютным монстром и её размеры пугают.

Снимки, представленные учёными, стали первым официальным доказательством того, что такие объекты вообще существуют. Ранние обсуждения о чёрных дырах базировались исключительно на теории.