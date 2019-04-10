Учёные: У самых брутальных мужчин самые маленькие яички

Исследователи уверены, что брутальность у большинства самцов напускная и к способности продолжать род никакого отношения не имеет.

Учёные из Университета Западной Австралии выяснили, что яркая внешность и атрибуты брутальности никак не влияют на способность самцов продолжать род. Исследователи выяснили, что самые большие тестикулы и самые высокие шансы на рождение здорового потомства имеют "самцы с невыразительной внешностью", в то время как носители бород и длинных волос этим похвастаться не могут.

Это же утверждение справедливо и для людей, и для приматов. Для этого исследователям пришлось изучить тестикулы у 100 различных видов приматов. В рамках исследования выяснилось, что животные с небольшими яичками вкладывают почти всю энергию в привлечение самок с помощью красивой гривы или танца. Согласно выводам биологов, в дикой природе наличие красивой гривы может привлечь самку для спаривания гораздо быстрее.

Первые исследования на эту тему, как отмечают учёные, проводились ещё в начале 20-х годов прошлого века. С тех пор, по данным биологов, принципиальных изменений в поведении самцов и самок не произошло.