Учёные добавили в дорожный асфальт бактерии

Таким образом, по мнению биологов, исследователи смогут избавиться от появления ям и выбоин.

Учёные из Дрексельского университета выяснили, что добавление в асфальт бактерий Sporosarcina pasteurii позволит укрепить асфальтобетонную смесь и сделает дорожное полотно существенно прочнее. Микробиологи отмечают, что в природе жизнедеятельность этих бактерий приводит к появлению карбоната кальция. Этот материал называют "биологическим цементом", а его свойства позволяют крепко склеивать большое количество песка с другими, более твёрдыми породами.

Месячный стресс-тест позволил учёным заключить, что добавление бактерий в асфальтобетонную смесь укрепляет её структуру и позволяет защитить дорожное полотно как от перепадов температур, так и от механического износа. Абсолютную защиту бактериальная добавка не даёт, но существенно увеличивает срок эксплуатации дорог без ремонта.