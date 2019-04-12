Хакеры чуть не взорвали завод по переработке нефти в Саудовской Аравии

Эксперты по безопасности уверены, что следующий этап — подготовка к массированной атаке на другие крупные объекты промышленности.

Британская газета Daily Mail сообщает, что в 2017 году нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии едва не взорвали после внедрения вредоносной программы. Об инциденте стало известно только сейчас, когда эксперты по безопасности из компании FireEye сообщили о новых уязвимостях.

По данным специалистов, вирус атаковал систему распределённого управления DCS, однако до сих пор место его внедрения осталось неизвестным. Эксперты по кибербезопасности отмечают, что программа получила доступ не только ко внутренней документации, но и к части системы управления запорной арматурой — специальным клапанам, которые управляют подачей сырья.

Отмечается, что вредоносная программа почти год не подавала никаких признаков активности и хранилась в корневых каталогах системы. После этого вирус сначала подавил систему мониторинга процессов и едва не спровоцировал взрыв и полное разрушение нефтеперерабатывающего комплекса.