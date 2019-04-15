Обломки американской ракеты могут упасть на Землю через 10 лет после запуска

Читайте также

Обломки американской ракеты могут упасть на Землю через 10 лет после запуска

1473

Военные США отмечают, что несколько десятков фрагментов достаточно крупные, могут навредить людям.

Американский телеканал CNBС сообщает, что несколько десятков крупных фрагментов ракеты Atlas V, запущенные 10 лет назад, постепенно "сходят с орбиты". Их размеры, по данным газеты, достаточно велики, чтобы преодолеть плотные слои атмосферы и обрушиться на головы людей.

Ракета была запущена ещё в 2009 году, однако полностью так и не разрушилась. Сообщается, что речь идёт о второй ступени, которая по каким-то причинам "не спустилась" с орбиты за 10 лет.

Отмечается, что в данный момент вокруг Земли на разных орбитах вращается до 12 тысяч крупных фрагментов космических аппаратов, которые могут помешать космическим миссиям — от исследовательских проектов до полётов пилотируемых кораблей. Общее число аппаратов, включённых в список космического мусора, приближается к 500 тысячам.

Представляют ли угрозу падающие спутники и детали ракет для жителей Земли, можно узнать в нашем материале "Смерть из космоса. Старый советский спутник летит к Земле".

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×