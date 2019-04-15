Учёные назвали точный размер, который удовлетворит женщин

Спойлер: обладатели особо крупных гениталий рискуют травмировать не только партнёра, но и самих себя.

Учёные из Университета Нью-Мексико и Университета Калифорнии выяснили, что подавляющее большинство женщин, вероятнее всего, откажется от отношений с мужчиной, чей размер пениса существенно больше среднего. На примере 75 женщин в возрасте от 18 до 65 лет учёные доказали, что для достижения оргазма женщинам нужно мужское достоинство размером в 16 сантиметров.

Исследователи отмечают, что женщины сами не знают, какой пенис им нужен на самом деле. Сообщается, что для "случайных" отношений женщины хотят побольше, а для семейной жизни достаточно менее выдающихся цифр. При этом исследователи утверждают, что для регулярного удовлетворения физических потребностей достаточно средней длины в 13,8 сантиметра.