Если технология добычи энергии станет массовой и будет выведена на рынок, Антарктида станет энергетической сверхдержавой, а США обвинят пингвинов в ущемлении прав косаток и введут войска.

Учёные из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе создали наногенератор, который благодаря особенностям отдельных химических элементов создаёт статическое электричество из обычного снега. Профессор химии в Калифорнийском университете Ричард Канер объяснил, что устройство использует "базовые" заряды химических элементов.

Часть наногенератора состоит из силикона с отрицательным зарядом и частиц снега с положительным зарядом. Исследователи отмечают, что технологию можно адаптировать как для применения в носимой электронике (одежда и обувь с подогревом), так и в промышленном производстве (солнечные панели). Теперь учёным предстоит решить, на какой сфере внедрения технологии нужно сосредоточиться в ближайшем будущем.