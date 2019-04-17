Учёные создали капли, которые помогают победить алкоголизм

Работает уникальный химический состав точно так же, как и обычный спрей от насморка.

Учёные из Национального института здоровья в Бетесде выяснили, что добавление окситоцина в назальный спрей активирует центры удовольствия в мозге и позволяет практически полностью избавиться от вредных привычек. Спрей от алкоголизма уже протестировали на крысах — введение состава в организм позволило существенно снизить потребность в дозах спиртного у мышей из контрольной группы.

Нейробиологи пришли к выводу, что всасывание гормонального спрея в слизистую позволяет контролировать синтез гамма-аминомасляной кислоты и почти до нуля снизить потребность в регулярном употреблении алкоголя. Если тесты препарата на крысах дадут ожидаемый результат, то "капли от алкоголизма" будут рекомендованы к испытаниям на людях.