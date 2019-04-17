В мужской бороде нашли больше бактерий, чем в собачьей шерсти

Также в полости рта у людей выявлено большее количество опасных для здоровья микробов, чем у собак.

Европейские учёные выяснили, что в мужской бороде содержится больше микробов, чем в шерсти собак. Об этом сообщает European Radiology.

Профессор Андреас Гуцайт и его команда из медицинского центра Хирсланден в Швейцарии хотели выяснить, гигиенично ли использовать МРТ-сканеры в "человеческих" клиниках для обследования животных.

Большинство ветеринарных клиник не имеют собственного томографа, поскольку он достаточно дорогой и громоздкий. Однако для животных обследование часто бывает необходимым. В таких случаях питомцев направляют в обычные клиники. Такая практика смущает многих пациентов, поскольку они боятся заразиться чем-то в томографе, в котором до этого была собака.

Учёные решили узнать реальные риски для здоровья человека в данной ситуации, изучив микробиоту человека и собаки.

Исследователи собрали образцы из шерсти и рта 30 собак разных пород и образцы микробиоты из бороды и рта у 18 мужчин. Специалисты также сравнили количество микробиотного населения томографов, в которые периодически пускали собак, и томографов, которые использовались исключительно для обследования людей.

Результаты показали, что у всех мужчин уровень бактериальной нагрузки был выше, чем у собак.

У мужчин с бородой было обнаружено большее количество опасных для здоровья бактерий, чем в шерсти собак. Такие патогены нашлись у 7 из 18 мужчин и у 4 из 30 животных.

Кроме того, в полости рта людей нашли больше микробов, чем во рту у собак. Правда, с небольшой разницей.

В "собачьих" МРТ-сканерах было найдено значительно меньше бактерий, чем в тех томографах, которыми пользовались только люди. Это связано с тем, что после обследования животных проводится дезинфекция оборудования — и в результате такое оборудование оказывается чище.

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