"Роскосмос" показал ролик про достижения отечественной космонавтики

Внимательные пользователи Интернета сразу отметили, что трёхминутное видео подозрительно похоже на ролик NASA.

В официальном аккаунте госкорпорации "Роскосмос" в "Ютубе" появился красочный ролик под названием "Мы — российский космос". В нём описываются основные достижения советской и российской космонавтики, а также планы России по освоению ближайших планет Солнечной системы.

Видео уже набрало более четырёх тысяч просмотров, однако пользователи Сети и специалисты по космосу обратили внимание, что российский ролик подозрительно похож на другое видео, опубликованное американским агентством NASA в конце 2018 года.

Подписчики "Роскосмоса" в "Ютубе" оценили творчество российских специалистов, однако никаких комментариев относительно источника вдохновения госкорпорация пока не даёт.