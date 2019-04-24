Попрощаться не успеем. Что будет, если взорвётся Солнце

Уже не раз учёные моделировали взрыв единственной звезды в нашей системе. Каждый прогноз был страшнее предыдущего. Лайф разбирался, что будет с жителями Земли, если Солнце всё-таки взорвётся.

Почему должно взорваться

Учёные неоднократно заявляли, что термоядерная реакция, которая происходит внутри единственной звезды в нашей системе, может погубить не только жёлтого карлика, но и все близлежащие планеты. Произойти это может из-за "преждевременного старения" Солнца — процессов, которые ускоряют "износ" звезды и сокращают жизненный цикл. Нужно понимать, что почти половину жизни наше Солнце уже прожило.

Максимальная продолжительность жизни звезды — 10 млрд лет 4,6 млрд лет из этого срока Солнце уже прожило, поэтому до момента гибели единственной звезде осталось жалких 5,5 млрд лет Фото: © Pixabay

Вторая копия Земли

Когда огромную звезду разрывает на атомы, она превращается в сверхновую. Наружу выбрасываются триллионы тонн пыли и газа. Из этого строительного материала рождаются новые миры, однако переход звезды в сверхновую чаще всего становится последним событием для уже сформированных планет.

Взрыв Солнца совершенно точно убьёт все планеты земной группы, но есть и плюсы Новый взрыв создаст ещё больше миров, которые через пару миллиардов лет снова будут населены живыми и разумными организмами Фото: © Pixabay

Мы умрём ещё до взрыва

Ни один из сценариев уничтожения планет земной группы, как ни странно, не включает в себя непосредственно взрыв. Когда Солнце начнёт умирать, оно, согласно прогнозам учёных, должно будет увеличиться в размерах и, скорее всего, станет существенно холоднее.

Со временем оно мутирует из жёлтого карлика в красного гиганта Оно станет настолько большим, что полностью "съест" Меркурий, Венеру и даже Землю. До других планет доберётся чуть погодя Фото: © wikipedia

Холод и адская жара

Точного сценария солнечного взрыва не существует до сих пор, и всё, что связано с рассуждениями на тему гибели целой планетной системы, находится исключительно в теоретической плоскости. К примеру, сценарий "выжигания всего живого" далеко не единственный. Существует и другое направление — похолодание после взрыва.

Такой взрыв не нарушит целостности Солнца, но остановит термоядерную реакцию Жёлтый карлик перестанет выделять тепло и свет. Такие планеты, как Земля и Меркурий, по данным учёных, замёрзнут всего за месяц Фото: © KInopoisk/ "Послезавтра"

Футбольный мячик

Солнце не только согревает Землю, но и удерживает её на комфортной (во всех отношениях) орбите. Если центральная звезда взорвётся, то одним прекрасным утром земляне обнаружат, что находятся далеко от привычного места обитания.

Разрушение Солнца "сотрёт" привычную орбиту Земли Если Земля и не сгорит, то может покинуть Солнечную систему, точнее то, что от неё останется, и превратится в планету-бродягу Фото: © Pixabay

Конец света в прямом эфире

Если Солнце взорвётся так, как представляют себе это кинорежиссёры и писатели-фантасты, то планета не превратится в пар. И хотя от первоначального сценария, предполагавшего "выжигание" поверхности Земли и грунта вплоть до ядра за восемь минут, учёные отказались, другие варианты не намного лучше.

Эксперт по космосу Михаил Лапиков отметил, что при некоторых вариантах взрыва Солнца дневную сторону планеты на огромной скорости просто "простерилизует" — животные и другие живые организмы будут сожжены температурой в несколько миллионов градусов.

Сначала будет "выпарена" атмосфера, затем температура на поверхности будет такой, что несколько слоёв просто расплавятся Михаил Лапиков

При таком развитии событий могут исчезнуть даже бактерии и другие простейшие организмы. Вода и все летучие газы испарятся безвозвратно. Дальше земной шар будет понемногу растрескиваться от холода, а планета окажется за пределами обитаемой зоны. Всё это великолепие земляне смогут наблюдать расплавленными и сгоревшими собственными глазами.

Посчитано и среднее время разрушения Огненный шар достигнет Земли за сутки-двое. Сопровождаться такое событие будет яркой вспышкой, от которой многие люди ослепнут Фото: © Pixabay

Придётся искать новый дом

Эксперты и физики-космологи отмечают, что к тому моменту, как Солнце дойдёт до состояния взрыва, люди научатся колонизировать другие миры. Мест для переезда огромное количество. Условия жизни, которые похожи на земные, уже обнаружены на планете Проксима b.