Учёные сообщили о скором суперземлетрясении в США

Сейсмологи отмечают, что количество мелких сейсмических аномалий продолжает увеличиваться.

Учёные из Калифорнийского технического университета в Пасадене выяснили, что с 2008 года вдоль разлома Сан-Андреаса было зафиксировано почти два миллиона глубинных землетрясений. Исследователи отмечают, что все они могут стать причиной для скорого суперземлетрясения.

По словам сейсмологов, маленькие землетрясения могут полностью изменить сейсмическую активность в регионе. Это, по мнению учёных, может привести к тому, что существующие прогнозы относительно сроков появления крупного землетрясения нужно будет пересматривать и пересчитывать.

По словам учёных, общая сейсмическая карта района начинает заметно "шуметь", среди тектонических особенностей рядом с разломом сложно распознать толчки, которые могут стать спусковым крючком для большого землетрясения.