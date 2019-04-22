Стало известно, сколько людей США планировали убить в ядерной войне

Снова отличились американские эксперты. Они считают, что США в такой войне пострадают меньше остальных.

Американские военные эксперты посчитали, что одновременная атака США на Советский Союз и Китай в период "холодной войны" могла бы убить почти 350 миллионов человек. Как сообщает The National Interest, для этих целей был даже создан Единый интегрированный операционный план (SIOP), согласно которому в первую очередь должны уничтожаться города с развитой промышленностью и транспортной сетью.

По подсчётам специалистов, более 72 процентов всего населения в городах погибло бы в первые минуты после взрывов ядерных боеприпасов. При этом речь шла не только об атаке на территорию СССР и Китая. Ударам должны были подвергнуться и страны-союзники по Варшавскому договору, и другие "дружественные" Советскому Союзу страны.

Собственные жертвы от ответно-встречного удара ядерным оружием американские эксперты оценили существенно скромнее. По подсчётам специалистов, советские ракеты могли убить от 60 до 90 миллионов человек. Удар по союзникам США в разных регионах не принимался в расчёт.