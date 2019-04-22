Российские медики впервые пересадили печень и лёгкие ребёнку

Операция была проведена в Научном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) им. академика В.И. Шумакова в Москве.

Главный внештатный специалист по трансплантологии Минздрава России Сергей Готье заявил, что в Научном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) им. академика В.И. Шумакова в Москве впервые была проведена успешная одновременная пересадка лёгких и печени девятилетнему ребёнку с муковисцидозом. Как сообщает ТАСС, это первая в мире пересадка сразу трёх органов (2 лёгких и печени) одному пациенту.

Подробных данных об операции нет, однако за рубежом трансплантология маленьким пациентам часто сопровождается отказами и практикуется не так часто, как у взрослых. Стоимость пересадки печени в европейских клиниках составляет 250–300 тысяч евро.