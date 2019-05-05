Купальник близко. Как быстро избавиться от лишних килограммов к лету

Каждое лето спортзалы наводняются так называемыми сезонными качками. Эти люди хотят быстро прийти в форму после долгой зимы. Но организм — штука сложная, и простой тренировки для оздоровления точно не хватит.

Откажитесь от сладкого

Первая и главная ошибка тех, кто хочет похудеть, — неспособность отказаться от привычного питания. Диетологи отмечают: без коррекции рациона серьёзных результатов достичь нельзя. Одну из главных ролей в увеличении веса играет сахар. На его основе создаются вкусные продукты, от которых человек начинает толстеть.

Сахар провоцирует возбуждение рецепторов и "активно" развивает аппетит Диетологи отмечают, что до половины всего избыточного веса провоцируют сладости, лимонады, выпечка и многое другое Фото: © PxHere

Не садитесь на жёсткую диету

Резкий переход на правильное питание может "выстрелить" в обратную сторону. От быстрого перестроения организм может пережить серьёзный стресс, из-за которого может нарушиться обмен веществ. Восстанавливать его сложно, дорого и небезопасно, поэтому лучше не торопиться с "жёсткими" диетами.

На первом этапе похудения учёные советуют использовать две диеты Низкоуглеводная — сократит поступление лишних углеводов и ускорит их сжигание, средиземноморская — оздоровит организм в целом Фото: © Pixabay

Эксперимент во сне

Если жить на диете через силу слишком трудно, то американские медики предлагают и другой вариант — методика похудения во сне. Правда, для этого придётся соблюсти ряд простых правил.

Скрытый механизм похудения во сне запускается через употребление творога Порция творога за 30–60 минут до сна приводит к "перезагрузке" суточного цикла обмена веществ Фото: © PxHere

Сдать анализы на гормоны

Часто тренировки и диеты не дают почти никаких результатов. Это может происходить из-за гормональных сбоев, возникающих в организме человека вследствие влияния внешних факторов или наследственности.

Многие известные люди похудели после того, как сделали тест на гормоны Простой анализ позволяет понять, где именно организм работает не так. Снижения веса можно добиться даже без тренировок Фото: © tOrange.biz

Дробное питание не работает

Польза от фруктов и "натуральной" еды сильно преувеличена. К примеру, в смузи из натуральных фруктов может содержаться столько же калорий, сколько содержится в сочном гамбургере с котлетой из говядины. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Савин в беседе с Лайфом отметил: нужно следить за содержимым тарелки, а не за количеством "подходов" к еде за день.

В подсчёте калорийности нет никакой нужды. Главное — правильные продукты Свежие овощи, каши, зелень, фрукты, полный отказ от фастфуда и жирного, строгое "нет" алкоголю по выходным Фото: © flickr/Ella Olsson

Нарастить мышцы не удастся

Быстро подкачаться к лету можно, если весь предыдущий год прошёл в активных тренировках, а зимой человек решил немного отдохнуть. Если тело не привыкло к нагрузкам, то кубиков пресса на животе через две недели ждать не стоит.

Главная цель "быстрых" диет и тренировок — сжигание подкожного жира Как только большая часть жира с живота, бёдер и боков начнёт уходить — можно приниматься за силовые тренировки Фото: © flickr / Marco Verch

Почему нужно пить больше воды

Для человеческого организма вода выполняет почти ту же самую функцию, что и кровь, — проводит питательные вещества по организму и выводит всё лишнее. Во время диет, которые неизбежно будут "встряхивать" организм, вода будет способствовать быстрому восстановлению как после тренировок, так и после бытовых дел.

Вода должна быть чистой. Лучше не пропускать через фильтр, а покупать Помимо двух-трёх литров воды в день медики рекомендуют пить и минеральную воду. Она очищает кишечник, выводит токсины из печени Фото: © Pixabay

Комбинируйте тренировки

Среди фитнес-инструкторов и врачей до сих пор не утихают споры о том, что эффективнее для похудения — кардио- или силовая тренировка. Выбирать между двумя типами не нужно.

Начните с кардио Когда организм привыкнет к нагрузкам, каждую третью тренировку увеличивайте вес груза и количество подходов к тренажёру Фото: © Википедия

Распаривайте тело

Сауна после тренировки — отличный способ "дожечь" оставшийся подкожный жир и восстановить мышцы. К такому методу прибегают не только любители, но и профессиональные спортсмены — бодибилдеры и пауэрлифтеры.