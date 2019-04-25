Учёные назвали главную причину ожирения у людей

Генетика, вредная еда и огромное количество сладостей, как оказалось, совершенно ни при чём.

Учёные из Университета Дьюка в Дареме выяснили, что тяжёлые формы ожирения у людей провоцирует обычная комнатная (офисная) пыль. Анализ пыли на микроорганизмы и канцерогены показал, что в обычном помещении выделено не менее 70 химических веществ, которые прямо или косвенно способствуют росту жировых клеток. Биологи доказали, что эти вещества не только активизируют рост клеток, но и приводят к нарушению обмена веществ.

Накопление таких клеток в организме не позволяет людям быстро похудеть. Исследователи выяснили, что "мини-канцерогены" в офисной и домашней пыли могут нарушать работу эндокринной системы через накопительный эффект. Кроме поджелудочной железы эти микрочастицы могут оказывать влияние на центры удовольствия в головном мозге. Таким образом, как отмечают учёные, у человека начинает развиваться "обострённое" чувство голода и потребность в постоянном питании сверх нормы.