Жить вечно — реально? Пять научных способов воскрешения

Учёные говорят, теперь необратимость смерти уже не так очевидна. Что они придумали, чтобы победить извечный страх?

Эта свинья была такой же, как все. Жизнь на ферме, смерть на бойне. Ну вот и всё? Не совсем. Её мозг удалили из тела, положили в специальную камеру и запустили в вены и артерии тёплый раствор.

Возобновился обмен веществ, перезапустилась иммунная система, и самое главное — нервные клетки снова начали передавать друг другу сигналы. А ведь прошло уже четыре часа с момента "зарегистрированной" смерти.

Заморозка

Впервые человек на это решился в 1967 году. Это был американский профессор психологии Джеймс Бедфорд. В 73 года учёного скосил рак лёгкого. Его тело обработали специальным защитным раствором, поместили сначала в сухой лёд (–79 по Цельсию), а потом в жидкий азот, то есть заморозили градусов эдак до двухсот.

С тех пор передовики крионики отмечают тот знаменательный день — 12 января — как "день Бедфорда". И сколько скептики ни обвиняют их в мошенничестве и шарлатанстве, от них продолжает веять смертным холодом: в Штатах ждут своего часа уже несколько сотен тел, да и в России уже больше 15 лет следуют этой моде — более 50 наших граждан покоятся в специальных камерах.

Всех этих людей отправили в морозильник уже после того, как у них констатировали смерть мозга. Без этого никак: скажут, убийство. И вся надежда криоконсерваторов — что наука дойдёт до умения заново запускать работу серого вещества. Так что недавний эксперимент со свиньёй для них — повод для ликования.

Клонирование самого себя

Строго говоря, речь не о воскрешении, а о создании запасной копии самого себя. Но будете ли это вы?

Как это делается? Самый популярный способ — "перенос ядра": из оплодотворённой яйцеклетки удаляется ядро, а на его место помещается ДНК человека, которому нужна собственная копия. Так, например, клонировали шотландскую овечку Долли.

Только внимание: в России это запрещено. Но не навсегда, а до того момента, когда законодательно установят порядок работы с этой биотехнологией. А пока можно сдать свою ДНК в швейцарский банк. Действительно в швейцарский. Платишь 400 долларов, и они сохраняют твой геном и ещё гигабайт информации о тебе, чтобы твой будущий клон узнал о своём происхождении.

Я — компьютер

Швейцарские учёные предлагают ещё один способ добиться вечной жизни — перенести личность в виртуальный мир. То есть совсем. В компьютер. Эту идею продвигает IBM вместе с исследователями из Лозанны. Проект называется Blue Brain Project — "Голубой разум".

Задача такая — просканировать все участки мозга и перенести все данные на электронный носитель. Даже наука новая появилась — сеттлеретика (от settler — "переселенец"). Но есть одно сложнейшее препятствие — учёные пока не добрались до полного понимания, что такое наше сознание и как его можно куда-то перенести или воссоздать.

Запах травы, тепло солнца

Представьте, что вы носите сенсорный костюм, который записывает всё. Всё, что вы испытываете. Что видите, слышите, чувствуете. И после вашего ухода это останется где-то в инфотеке, а потом нейрокомпьютер воспроизведёт ваши чувства, реакции и сохранит их на чипе, который останется лишь поместить в новое, искусственное тело. Окажетесь ли в этом теле именно вы? Кто знает. Но авторы идеи — гении из "Российского трансгуманистического движения" — называют это "цифровым бессмертием".

Создание сверхлюдей

Такой план есть у внушительного сообщества докторов наук под названием "Россия-2045". План вполне конкретный, пошаговый:

1 — искусственное тело и искусственный мозг;

2 — искусственное тело и вживлённый в него мозг человека;

3 — искусственное тело и искусственный мозг с перенесённым в них сознанием конкретного человека;

4 — тела из нанороботов и тела-голограммы.

Почему 2045? Потому что умные люди из этого общества предрекают, что именно тогда наступит то самое будущее, которым нас пугают в фантастическом кино: искусственный интеллект, киборги, самовоспроизводящиеся машины и прочее. То есть нормальной жизни осталось, собственно, лет 25.