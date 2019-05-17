Алиса, миелофон у... калифорнийских учёных. Они научились читать мысли

Это было бы хорошей новостью для Стивена Хокинга. Ему приходилось управлять синтезатором речи с помощью одной-единственной лицевой мышцы. Ну что ж, на свете множество людей, которым пригодится недавнее изобретение.

Эта история началась ещё в 1875 году. Именно тогда человечество узнало, что сигналы мозга можно распознавать с помощью электродов. А обязаны мы этим английскому учёному Ричарду Кейтону. Благодаря этому человеку придуман электроэнцефалограф — прибор для измерения активности мозга.

Однако исследователи до сих пор бьются над вопросом, как узнать, о чём думает человек, если он об этом не говорит. Для них это не праздное любопытство: в первую очередь учёные хотят помочь тем, кто и рад бы заговорить. Просто не могут.

Кажется, на этот раз специалисты приблизились к разгадке.

Как выяснилось, когда мы разговариваем, каждое движение губ, языка, гортани бывает вызвано своим, особым сигналом мозга. Благодаря артикуляции в Калифорнийском университете придумали, как переводить эти послания из головы.

Сначала исследователи попросили пациентов почитать вслух. Надо сказать, у этих пациентов в голове были электроды — для лечения эпилепсии. Камеры фиксировали артикуляцию, а имплантаты — мозговые сигналы. В итоге создали декодер, который делает наоборот: распознаёт мысли и переводит их сначала в артикуляцию, а затем в звуки устной речи.

Получилось неплохо: добровольцам с превосходным слухом включили записи, и они поняли примерно 70% "сказанного".

Правда, есть большое но: у каждого человека — своя артикуляция, а значит, свой "язык" в голове, и декодер должен хоть раз записать, как "говорит" именно его хозяин, чтобы потом понимать, что он думает.

Выходит, новая штука полезна только тем немым, кто хоть беззвучно, но может двигать ртом.

В мире науки уже давно работают над чипом, который сможет обойтись и без посредника. То есть по схеме "мысли — слова". Однако пока его могут научить понимать лишь самое простое: что человек голоден, что он хочет пить, что ему больно. Но ведь для помощи людям с ограниченными возможностями это уже хорошо.

Научная мысль уходит ещё дальше за горизонт: установлено, что и электроды уже не нужны, поскольку мозг человека испускает радиоволны, причём на собственной частоте. То есть вся задача — правильно настроить приёмник.

Это что же получается? Доступ к государственным тайнам? Представьте себе уотергейтский скандал на новом уровне. Заголовки кричат: "В гостиничном номере кандидата в президенты найден радиомиелофон", "Глава Белого дома прочитал мысли соперника".

А речь? И зачем мы тратим столько сил, времени и денег на изучение языков… Вот вам универсальный переводчик — из головы в голову. "Pronto!" — думает итальянец, англичанин понимает и мысленно отвечает: "Hi".

Какие замечательные будут интервью: солидный человек обстоятельно рассказывает милой с виду журналистке о том, что из бюджета на нужды такой-то отрасли выделили 150 миллионов рублей. А под диктофончик-то у неё замаскирована совсем другая штучка. И она записывает, что половина указанных денег — уже в Швейцарии. На следующий день — скандал, судебный процесс и улюлюканье. Красота!

Детекторы лжи, кстати, и сейчас кое-что могут, но пока не сообщают конкретно, что именно думает человек, а просто выдают сам факт вранья по простому признаку: говорить неправду, оказывается, дело трудоёмкое — вместо четырёх участков мозга работают все семь.

Наши мысли будут читать. Уже читают. Просмотри страницу человека в соцсети, его фотографии, отмеченные области интересов — и вот уже он как на ладони. Помните вопрос в "Фейсбуке": "О чём вы думаете?"