Фаэтон трудной судьбы. Была ли планета между Марсом и Юпитером?

Одни говорят, это была планета, разбитая вдребезги мощным притяжением Юпитера. Другие — что это мир, который так никогда и не появился, опять же, из-за газового гиганта.

Об этой истории недавно напомнил астероид Итокава, названный так в честь Хидэо Итокавы — первого японского конструктора космических ракет. Так вот в составе этого небесного тела нашли воду. А поскольку есть версия, что когда-то он летал в поясе астероидов между Марсом и Юпитером, знающие люди сразу размечтались о далёких временах, когда там была планета с морями и океанами, а может, и с инопланетянами. Была, но разрушилась.

Открытые, реально существующие планеты, понимаешь ли, в карликовые разжалуют, зато от мифических — просто деваться некуда.

На самом деле конкретно эта легенда родилась из точных измерений. В XVIII cтолетии немецкий физик Иоганн Даниэль Тициус подсчитал, что планеты в Солнечной системе расположились не хаотично, а строго определённым образом: каждая из них примерно вдвое дальше от Меркурия, чем предыдущая. Этими расчётами воспользовался ещё один немец — Иоганн Элерт Боде. Теперь наука знает этот принцип как правило Тициуса — Боде.

Когда с помощью астрономических методов измерили реальное расстояние между орбитами известных планет, оказалось, что большинство из них действительно занимают позиции, обозначенные германскими учёными. Разве что Нептун от коллектива отбивается, но на предназначенном ему месте законопослушно кружится Плутон.

И вот она, загадка: по формуле двух Иоганнов, между Марсом и Юпитером должна быть ещё одна планета. А её нет. Но ведь там, аккурат на предсказанном расстоянии от Солнца, не то чтобы пустое место. Там россыпь огромных, по нашим меркам, камней — главный пояс астероидов. Самый крупный — Церера диаметром 950 километров. Есть камешки поменьше — Паллада, Веста (по 500 километров каждая), и ещё превеликое множество совсем "маленьких". Если собрать их все вместе, получится всего 4% массы Луны.

Тем не менее как-то уж очень тесно они разместились на одной узкой орбитальной дорожке.

В начале XIX века немец Генрих Ольберс открыл Палладу и воодушевился фантастической идеей: а что, если она, как и все эти астероиды, — осколок планеты?

Современная астрономия говорит — нет: притяжение Юпитера настолько внушительно, что он просто не дал бы никакому крупному телу обосноваться в этой части Солнечной системы.

Ну хорошо, тогда что это? Есть версия, что всё-таки планета, но только такая, которой никогда не было. То есть в незапамятные времена вокруг нашей звезды был протопланетный диск. Вся эта межзвёздная пыль собралась в планеты, а на этом месте гравитация старших товарищей с двух сторон ничему особенному сформироваться не позволила.

То есть опять нас возвращают с небес на землю, никакой поэзии, сплошные факты. Впрочем, страшных историй о гибели Фаэтона от этого меньше не становится.