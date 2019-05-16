Они среди нас. Топ-6 "инопланетных" форм жизни на Земле

Пока астробиологи только мечтают об удивительных формах жизни в других мирах, простые смертные исследователи то и дело находят живых существ, прекрасно себя чувствующих там, где все нормальные земные организмы немедленно погибают.

Дышать мышьяком? Спасибо, конечно, но нам и выхлопных газов пока хватает. А вот для микробов у мексиканских берегов Тихого океана это прекрасный способ жизни. Их нашли в тех глубинах, где кислорода практически нет, зато достаточно смертельного для большинства землян яда. По мнению биологов, эти бактерии появились очень давно, когда кислорода во всём мире ещё было слишком мало, так что они просто решили не изменять своим привычкам.

Подобных странных существ называют экстремофилами. Нравится им такая жизнь: в кипятке где-нибудь в гейзере, или, наоборот, в арктических льдах. Вот, например:

Калифорнийская большеголовая акула

Акула-то, собственно, сантиметров 20. Но дело не в этом, а в том, что живёт она в глубинах Калифорнийского залива, где кислорода в 40 раз меньше, чем даже в тех местах, которые называют "низкокислородными". Там на дне бьют гидротермальные источники и извергают они железо, цинк, никель, наполняют воду сероводородом, короче говоря, среднестатистическим рыбам дышать абсолютно нечем, а эти ухитряются выживать.

Мешкорот

Света нет, давление жуткое, температура —дай бог если плюс три, а так, заходите в гости к мешкоротам. Адрес: Тихий океан, глубина 2–5 километров. Только не берите с собой кота, да и сами поосторожнее, потому как в длину они под два метра, а добычу глотают живьём.

Гренландская гусеница

С успехом пользуется собственной технологией заморозки: проводит долгую зиму, скованная льдом напрочь. Это не беда: в её теле есть бетаин и глицерин, которые не дают воде внутри клеток организма превратиться в лёд, так что весной она снова готова вернуться к жизни.

Артемия

Благоденствует в Большом солёном озере (США, штат Юта), а там в семь с половиной раз больше соли, чем в обычной морской воде. Зато хищников нет. Эмбрионы этих рачков опять же умеют впадать в спячку, во время которой им не страшны ни обезвоживание, ни жара, ни морозы.

Нефтяная муха

Можете себе представить, питается нефтью. Хотя, конечно, не упускает случая разнообразить рацион угодившими в битумное озеро насекомыми. Летает в Калифорнии, местные нефтяники постоянно находят её личинки.

Бактерии в нашем желудке

В такой убийственной кислоте, в которой мы перевариваем еду, не может долго находиться никто, кроме этой Helicobacter pylori. То есть всевозможные кишечные палочки туда попадают, но стараются не задерживаться и поскорей отправиться дальше, сами понимаете — куда. А эта мерзость может в желудке удобно устроиться и даже вызвать рак.

Всё это любопытно не только для биологов, но и для тех, кто занят поиском внеземной жизни. Свет, кислород, углерод — возможно, обитатели других планет без них прекрасно обходятся. А может, поселим этих экстремофилов на Марсе или Венере? То-то местные удивятся.