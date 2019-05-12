Метан в морях, мышьяк в воздухе. Какой может быть жизнь на других планетах

Вещества, которые для нас ядовиты, для кого-то в далёких мирах могут быть жизненно необходимы. И наоборот — наш кислород им, возможно, хуже отравы.

И что мы так упираемся в воду и углерод? Для нас это жизнь, но кто знает — может, бывают и другие варианты. Их вовсю ищет особая наука — альтернативная биохимия. И даже несколько уже нашла. Какие же вещества, по мнению учёных, могут оказаться основой другой жизни?

Кремний

После кислорода это самый распространённый элемент на Земле. Вспоминаем кремнезём, который есть в зубной пасте (в составе читаем: диоксид кремния, вот это он и есть), а ещё обыкновенную глину, кварц, горный хрусталь — это всё в основном кремний.

По свойствам он очень похож на углерод, из которого, к слову, мы с вами состоим. Может создавать всякие сложные соединения, необходимые для обмена веществ. Правда, он вдвое тяжелее углерода, зато в сочетании с водородом из него получается весьма жаропрочное вещество. А ещё он более устойчив к серной кислоте. Сразу приходит в голову Венера: там как раз подходящие условия для такой формы жизни.

Аммиак

То есть азот плюс водород. Это соединение, как ни странно, весьма привлекательно — как недавно выяснил учёный Артём Оганов, в сжатом виде оно даёт ещё большее химическое разнообразие, чем есть во всём нашем углеродном органическом мире. Есть предположения (и на чём-то ведь они основаны), что можно создать протеины, нуклеиновые кислоты (как в нашем ДНК) и ещё какие-то полимеры на основе аммиака. Даже не исключают, что аммиачных одноклеточных можно найти на Юпитере, Уране или Нептуне — в общем, на газовом гиганте (если конечно, предлог "на" уместен, ведь у них же нет поверхности).

Фосфор

Если из аммиака состоит атмосфера, а в почве много фосфора, то это неплохая среда для фосфорно-азотных растений, считают химики: они получают из воздуха азот, окисляют аммиак, и в качестве побочного продукта остаётся водород. А животные бы на такой планете, наоборот, водород вдыхали и производили аммиак и фосфор. Получается экосистема.

Метан

Из этого вещества состоят моря и озёра на Титане — спутнике Сатурна. Учёные считают, что там вполне могут оказаться метаногены — организмы, которые вдыхают водород, этан и ацетилен, а выдыхают метан. В 2015 году даже придумали клеточную мембрану из азотных соединений, которая может жить в жидком метане.

Мышьяк

Невероятно, но факт: на Земле нашли микробы, в клетках которых мирно существует этот смертельный яд. Более того, эти бактерии им с удовольствием дышат. Сразу появились гипотезы о том, что для обитателей какой-нибудь планеты мышьяк — живительный воздух.

Фтор

В инопланетной биосистеме, говорят химики, он мог бы играть роль кислорода. А жидкий фтористый водород (один из сильнейших ядов для нас, землян!) был бы местной водой. Правда, такие океаны считают маловероятными, поскольку для этого фтора должно быть очень много, а у нас он быстро исчезает с поверхности планеты. Но ведь это у нас...