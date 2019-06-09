У нас восемь лет. Что мы успеем сделать до падения 300-метрового астероида

В NASA подчеркнули: пошлыми страшилками не увлекаются, речь хоть и о гипотетической, но всё же возможной ситуации. То есть такого астероида на самом деле нет. По крайней мере, о нём ничего не известно. Пока.

Вашингтон, май 2019 года, конференция Planetary Defence. Две сотни астрономов, инженеров и спасателей на полном серьёзе играют в конец света: якобы в марте 2019 года астрономы зафиксировали в 57 миллионах километров от Земли астероид диаметром 300 метров, мчащийся прямиком на нас. Название, прямо скажем, устрашающее — 2019 PDC. И, по условным расчётам, упадёт он 29 апреля 2027 года. Собственно, сюжет эксперимента согласуется с реальностью: современная техника позволит заметить такую глыбу как раз примерно за восемь лет до падения.

Таким образом, в распоряжении человечества восемь лет. Что можно предпринять за это время, чтобы предотвратить этот PDC?

Разведка

Первое дело — разведывательная миссия. То есть какой-то аппарат, который слетает в сторону ужасного астероида и уточнит его размеры, траекторию движения, из чего он состоит. Продумав всё, что для этого нужно, пришли к выводу, что проделать это удастся лишь в 2021 году. Ок, допустим, задание выполнено и аппарат сообщает, что Армагеддон придёт в США.

Изменение траектории

Выходит, что только тогда в мире наконец поймут, что дела действительно плохи. Итого остаётся уже шесть лет. Что делать? Надо попытаться как-то сбить этот булыжник, чтобы он изменил направление и пролетел мимо нас. И тут европейские державы, Россия, США, Китай, Япония удивительным образом забудут о том, как они порой были непримиримы и непоколебимы по отношению друг к другу, им вдруг придёт в голову, что все мы, оказывается, в одной лодке — и не то чтобы уж очень большой. Они объединятся и построят шесть "кинетических импакторов" — это будут такие зонды, которые запустят прямо на астероид, чтобы они врезались в него под нужным углом. А на это надо ещё три года! То есть они отправятся к PDC в 2024 году. И, конечно же, в цель попадут не все, а только половина. Три штуки. Yes! Получилось — теперь гигантский камень летит в сторону. Но! От него откололся "кусочек" метров на 50­­–80. И направился он именно к нам — и именно к востоку США.

Бомбить?

Разумеется, это первое, что предложит Вашингтон, — применить ядерный заряд. Но вмешается политика и Штатам это сделать не дадут. И что теперь?

Эвакуация

Остаётся только одно — готовиться к худшему. Более-менее точно место падения станет известно лишь за полгода до Апокалипсиса. По сценарию это Нью-Йорк. Когда останется лишь два месяца, выяснится, что город будет уничтожен полностью. Власти объявляют эвакуацию.

Судный день

Наступает 29 апреля 2027 года. Астероид влетает в атмосферу Земли на скорости почти 70 тысяч километров в час и взрывается на высоте 15 км прямо над Центральным парком. Мощность — в тысячу раз больше бомбы, сброшенной на Хиросиму. С лица Земли исчезло всё в радиусе 15 километров. Манхэттена больше нет.

Интересный вопрос

Таков общий приблизительный сценарий. Осталось множество вопросов, например:

— куда в кратчайшие сроки деть 10 миллионов человек, которые уже никогда не увидят свои дома;

— как быть с расположенными в зоне объекта химзаводами, ядерными объектами;

— как спасти бесценные экспонаты музеев.

Занятный вопрос задала замдиректора планетарной защиты в NASA Виктория Эндрюс:

— Если вы заранее будете знать, что через шесть месяцев ваш дом будет уничтожен и вы никогда в него не вернётесь, — вы будете продолжать платить ипотеку?

А теперь об астероидах настоящих

Вообще-то, подобные внушительные объекты в небе и правда замечают. Есть, к примеру, такой астероид 99942 Apophis, его открыли в 2004 году и назвали в честь древнеегипетского бога зла и разрушения. Диаметром он метров 340 и 13 апреля 2029-го будет в 32 тысячах километров от Земли. Спокойно: упасть не упадёт, по крайней мере, так написано в пресс-релизе NASA. Зато будет достаточно близко, чтобы его рассмотреть и обдумать, что с такой штукой делать в критическом случае.

Менять траекторию тоже уже учатся: для тренировки выбрали сравнительно небольшой астероид, 165 метров в диаметре, — один из двух неразлучных друзей под общим названием 65803 Didymos. В октябре 2022 года он пролетит почти в 11 миллионах километров от Земли. К этому моменту решили построить космический аппарат DART — Double Asteroid Redirection Test, в переводе — "Эксперимент по изменению орбиты двойного астероида". Его запустят к Дидимосу, чтобы он врезался в него на скорости 24 тысячи километров в час. В общем, не игры и фантазии, а серьёзная работа.