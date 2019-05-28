Космический треш. Что будет, если не убрать мусор с орбиты

Вокруг планеты уже кружится пять тысяч тонн рукотворной всячины. А спутников меж тем — всё больше и больше. И хотя в нашей спасительной атмосфере многое сгорает, некоторые штуки покрупнее всё-таки прилетают.

Международная космическая станция несколько раз в год корректирует орбиту — увиливает от летящих в неё обломков. В 2016-м ничтожная песчинка — тысячные доли миллиметра! — оставила семимиллиметровую трещину на иллюминаторе. Тремя годами ранее такая же ерунда прострелила солнечную батарею.

То есть обломок сантиметров в 10 — это уже просто катастрофа для миссии, поскольку мчится станция со страшной скоростью — 30 тысяч километров в час. А ведь такой мелочи на орбите разбросано сотни тысяч штук. Плюс ещё около 30 тысяч объектов, которые весят гораздо больше. Плюс миллионы и миллионы микроскопических. Получается, МКС летает под пулями и снарядами. Если космонавт работает за бортом, то не приведи бог попасть в него даже крошечной капельке отвалившейся краски от какого-нибудь аппарата — она пробьёт скафандр насквозь.

Благо станция расположена на высоте примерно 408 километров, это рядом с низкими орбитами, там весь этот мусор ещё как-то тормозит о верхние слои атмосферы, понемногу падает и в основном сгорает. А то, что выше, к примеру, на геостационарной орбите (35 тысяч километров), летает и летает без конца.

Почему столько осколков? Потому что отслужившие своё спутники так и остаются болтаться в космосе, друг с другом сталкиваются и разлетаются в разные стороны. Даже в работающие аппараты врезаются. Взять хотя бы инцидент 2009 года — уже лет десять как выведенный из эксплуатации российский военный "Космос-2251" влетел в американский Iridium33, от обоих осталось шесть сотен беспорядочно раскиданных фрагментов.

А ещё бывает, что в отделившемся разгонном блоке ракеты осталось немного топлива, оно взрывается и разносит ступень на части. В общем, хаос, да и только. Если по-научному — синдром Кесслера. Это фамилия консультанта NASA, американского астрофизика. Дональд Кесслер ещё в конце 70-х предрёк, что все эти замечательные штуки, которые мы радостно запускаем в космос, в конце концов будут ударяться друг об друга и запустят цепную реакцию уничтожения, которую он сравнил с эффектом домино.

Причём иногда довольно увесистые "доминошки" на Землю падают. Практически каждый год. Вот прямо сейчас ждём, что прилетит из советского прошлого межпланетная станция "Космос-482". Её в 1972 году запустили к Венере, но неудачно — она так и не вышла на нужную траекторию и с тех пор кружилась на орбите. А весит она, между прочим, почти полтонны. Даже по самым оптимистичным прогнозам, в плотных слоях сгорит не всё, килограммов 50, а то и все 90 всё-таки упадут. А хорошо информированные реалисты и вовсе говорят, что у аппарата хорошая тепловая защита, так что, может, он вообще не сгорит.

А ещё есть большие подозрения, что рухнет вторая ступень американской ракеты Atlas V, запущенной в 2009-м.

То есть самое время устроить космический субботник. Изобретатели вовсю придумывают всевозможные пылесосы и мусоросборники.

Измельчитель

Изобретение "Российских космических систем". Захватывает всё ненужное тросами и отправляет сначала в специальную дробилку, а потом на "мельницу", где мусор стирают в мелкодисперсный порошок. Эту "муку" далее смешивают с кислородом и водородом, получается газ, прекрасно подходящий в качестве топлива для самого аппарата. Так что его и заправлять не надо будет.

Сеть

Новинка от SpaceX под названием RemoveDEBRIS (англ. "Убери мусор"). Стреляет в бесхозный обломок гарпуном, опутывает сеткой и тянет к Земле, чтобы притяжение и атмосфера всё это поглотили и естественным образом уничтожили.

Лазер

Придумали китайские учёные из Инженерного университета ВВС страны. Их аппарат палит по космическому металлолому направленным лучом с интенсивностью 20 вспышек в секунду, измельчает, а потом собирает, чтобы отправить либо "вниз", то есть на съедение плотным слоям атмосферы, либо, наоборот, "повыше", куда-нибудь за геостационарную орбиту. Там, кстати, продумана специальная "зона захоронения", то есть это такая орбита, на которой действующим спутникам делать нечего.

Магнитный буксир

Вариант, предложенный французскими изобретателями из Тулузского университета. Их мусоросборник даже прикасаться к всякому хламу не будет: с помощью специальных магнитов с расстояния 10–15 метров он аккуратно воздействует на свою жертву, направляя её, куда нужно, а надо в атмосферу. Кстати, такая штука и работающим аппаратам помочь может, например, орбиту скорректировать.

Высокое напряжение

Свою идею предложили и даже опробовали японцы. Правда, эксперимент оказался неудачным. В 2016 году они запустили аппарат "Кунотори" ("Аист"), он должен был выбросить перед собой металлический 700-метровый трос, по которому предстояло пустить ток. Под действием этого напряжения и, как следствие, магнитного поля мусор бы притягивался и сбрасывался к Земле (то есть опять же сжигался). Но ничего не вышло, какая-то техническая неполадка помешала.

Вся беда в том, что пока ни один из предложенных способов в дело ещё не пустили. А если "генеральная уборка" в космосе не начнётся в ближайшие хотя бы лет 30, бардак начнётся на Земле — эффект домино размажет мусор в такой плотный слой, через который не будут проходить ни теле-, ни радиосигналы, перестанет работать спутниковая мобильная связь и Интернет.