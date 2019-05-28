Космический треш. Что будет, если не убрать мусор с орбиты

Космический треш. Что будет, если не убрать мусор с орбиты

Фото © Shutterstock 

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Вокруг планеты уже кружится пять тысяч тонн рукотворной всячины. А спутников меж тем — всё больше и больше. И хотя в нашей спасительной атмосфере многое сгорает, некоторые штуки покрупнее всё-таки прилетают.

Международная космическая станция несколько раз в год корректирует орбиту — увиливает от летящих в неё обломков. В 2016-м ничтожная песчинка — тысячные доли миллиметра! — оставила семимиллиметровую трещину на иллюминаторе. Тремя годами ранее такая же ерунда прострелила солнечную батарею.

То есть обломок сантиметров в 10 — это уже просто катастрофа для миссии, поскольку мчится станция со страшной скоростью — 30 тысяч километров в час. А ведь такой мелочи на орбите разбросано сотни тысяч штук. Плюс ещё около 30 тысяч объектов, которые весят гораздо больше. Плюс миллионы и миллионы микроскопических. Получается, МКС летает под пулями и снарядами. Если космонавт работает за бортом, то не приведи бог попасть в него даже крошечной капельке отвалившейся краски от какого-нибудь аппарата — она пробьёт скафандр насквозь.

Благо станция расположена на высоте примерно 408 километров, это рядом с низкими орбитами, там весь этот мусор ещё как-то тормозит о верхние слои атмосферы, понемногу падает и в основном сгорает. А то, что выше, к примеру, на геостационарной орбите (35 тысяч километров), летает и летает без конца.

<p>Фото © Shutterstock</p>

Почему столько осколков? Потому что отслужившие своё спутники так и остаются болтаться в космосе, друг с другом сталкиваются и разлетаются в разные стороны. Даже в работающие аппараты врезаются. Взять хотя бы инцидент 2009 года — уже лет десять как выведенный из эксплуатации российский военный "Космос-2251" влетел в американский Iridium33, от обоих осталось шесть сотен беспорядочно раскиданных фрагментов.

А ещё бывает, что в отделившемся разгонном блоке ракеты осталось немного топлива, оно взрывается и разносит ступень на части. В общем, хаос, да и только. Если по-научному — синдром Кесслера. Это фамилия консультанта NASA, американского астрофизика. Дональд Кесслер ещё в конце 70-х предрёк, что все эти замечательные штуки, которые мы радостно запускаем в космос, в конце концов будут ударяться друг об друга и запустят цепную реакцию уничтожения, которую он сравнил с эффектом домино.

Причём иногда довольно увесистые "доминошки" на Землю падают. Практически каждый год. Вот прямо сейчас ждём, что прилетит из советского прошлого межпланетная станция "Космос-482". Её в 1972 году запустили к Венере, но неудачно — она так и не вышла на нужную траекторию и с тех пор кружилась на орбите. А весит она, между прочим, почти полтонны. Даже по самым оптимистичным прогнозам, в плотных слоях сгорит не всё, килограммов 50, а то и все 90 всё-таки упадут. А хорошо информированные реалисты и вовсе говорят, что у аппарата хорошая тепловая защита, так что, может, он вообще не сгорит.

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А ещё есть большие подозрения, что рухнет вторая ступень американской ракеты Atlas V, запущенной в 2009-м.

То есть самое время устроить космический субботник. Изобретатели вовсю придумывают всевозможные пылесосы и мусоросборники.

<p><strong>Фото © </strong><a href="https://www.flickr.com/photos/nasa2explore/4948721321/" target="_blank"><strong>Flickr/NASA Johnson</strong></a></p>

Измельчитель

Изобретение "Российских космических систем". Захватывает всё ненужное тросами и отправляет сначала в специальную дробилку, а потом на "мельницу", где мусор стирают в мелкодисперсный порошок. Эту "муку" далее смешивают с кислородом и водородом, получается газ, прекрасно подходящий в качестве топлива для самого аппарата. Так что его и заправлять не надо будет.

Сеть

Новинка от SpaceX под названием RemoveDEBRIS (англ. "Убери мусор"). Стреляет в бесхозный обломок гарпуном, опутывает сеткой и тянет к Земле, чтобы притяжение и атмосфера всё это поглотили и естественным образом уничтожили.

Лазер

Придумали китайские учёные из Инженерного университета ВВС страны. Их аппарат палит по космическому металлолому направленным лучом с интенсивностью 20 вспышек в секунду, измельчает, а потом собирает, чтобы отправить либо "вниз", то есть на съедение плотным слоям атмосферы, либо, наоборот, "повыше", куда-нибудь за геостационарную орбиту. Там, кстати, продумана специальная "зона захоронения", то есть это такая орбита, на которой действующим спутникам делать нечего.

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Магнитный буксир

Вариант, предложенный французскими изобретателями из Тулузского университета. Их мусоросборник даже прикасаться к всякому хламу не будет: с помощью специальных магнитов с расстояния 10–15 метров он аккуратно воздействует на свою жертву, направляя её, куда нужно, а надо в атмосферу. Кстати, такая штука и работающим аппаратам помочь может, например, орбиту скорректировать.

Высокое напряжение

Свою идею предложили и даже опробовали японцы. Правда, эксперимент оказался неудачным. В 2016 году они запустили аппарат "Кунотори" ("Аист"), он должен был выбросить перед собой металлический 700-метровый трос, по которому предстояло пустить ток. Под действием этого напряжения и, как следствие, магнитного поля мусор бы притягивался и сбрасывался к Земле (то есть опять же сжигался). Но ничего не вышло, какая-то техническая неполадка помешала.

Вся беда в том, что пока ни один из предложенных способов в дело ещё не пустили. А если "генеральная уборка" в космосе не начнётся в ближайшие хотя бы лет 30, бардак начнётся на Земле — эффект домино размажет мусор в такой плотный слой, через который не будут проходить ни теле-, ни радиосигналы, перестанет работать спутниковая мобильная связь и Интернет.

Автор:
АР
Адель Романенкова
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