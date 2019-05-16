Придумано не нами. Топ-10 изобретений природы, которые человек выдал за свои

Застёжка-липучка, рентген, шестерёнки — мы привыкли считать, что многие полезные повседневные вещи человечеству подарила цивилизация. Как бы не так!

Шестерёнка

Зубчатыми механизмами пользовались ещё в Древнем Египте. Но кто бы мог подумать, что сама идея принадлежит не людям! Вот доказательство: цикада Issus coleoptratus, которая обитает в Северной Америке и Европе. В обеих задних лапках насекомого нашли по зубчатому колёсику, которое помогает сделать синхронными движения при прыжке.

Застёжка-липучка

Какое же детство без этой удобной штуки? Да и взрослые её обожают. Оказывается, это подарок человечеству от швейцарского инженера Жоржа де Местраля. Только он это не придумал, а подсмотрел. Где? Да во дворе, в парке. Репейник, вот что это такое. Человек с пытливым умом просто снял колючку с шерсти своей собаки, рассмотрел поближе и заметил крохотные крючки. Эврика!

Застёжка-молния

В конце XIX века это "изобретение" запатентовал американец Уиткомб Лео Джадсон. А в XX веке выяснилось, что права на идею принадлежат матери-природе. Вот эти выступы, которые цепляются друг за друга с противоположных сторон и создают прочное соединение, на самом деле — часть конструкции птичьего пера. Попробуйте взять хотя бы голубиное пёрышко и разъедините в каком-нибудь месте его гладкие "бородки" (как их называют). А теперь снова прижмите их друг к другу и проведите пальцами от стержня вдоль них, как будто молнию застёгиваете. Получилось? Вот именно.

Унитаз

Хоть смейтесь, хоть не смейтесь, но это чистая правда. На Филиппинах есть такое хищное растение — непентес, оно питается насекомыми и, как бы это сказать… не только ими. Нет, вы только посмотрите, даже крышка есть! Знаете, зачем крышка? На ней сладкий нектар, он привлекает местных белок, которые называются тупайи. Под этот интерес они с удовольствием, пардон, пользуются удобствами. А "биотуалет" получает отличное удобрение. Система слива, кстати, продумана, и это просто дождь. Гениально!

Акваланг

Конечно, мы помним о необыкновенном человеке по имени Жак-Ив Кусто и о его "подводной Одиссее". И о том, как вместе с ещё одним инженером Эмилем Ганьяном в 1943 году в оккупированной нацистами Франции они создавали первое в мире водолазное снаряжение с баллонами, наполненными сжатым воздухом. А ведь это тоже — благодаря наблюдательности. Однажды Кусто обратил внимание на жука-плавунца, который испокон веку занимается дайвингом — прячет под надкрыльями пузырьки воздуха и погружается, охотится там на головастиков, мальков, тритонов.

Гидрокостюм

На Олимпиаде в Сиднее в 2000 году настоящий фурор произвели плавательные костюмы, покрытые мельчайшими "зубчиками". Они позволили добиться невероятных скоростей: спортсмены в них взяли 83% всех медалей и установили 12 рекордов. Кому спасибо? Фирме-производителю? Не совсем. Самое большое спасибо акулам. Это у них такая кожа. Причём их уникальные "чешуйки" не только помогают разогнаться в воде, но и от микробов и прочей гадости защищают: они так устроены, что к ним никакая слизь не пристаёт. За это акулью кожу очень полюбили медики: по её принципу стали делать плёнку для покрытия разных поверхностей в больницах.

Присоска

Наверное, уже банально, но всё-таки нельзя не воздать должное осьминогам, рыбам-присоскам, гекконам и всем-всем обладателям такого полезного приспособления. Оно и у некоторых растений и грибов имеется — у тех, что промышляют паразитизмом: они прилипают к своей жертве и высасывают из неё все соки. Даже у простейших организмов присоски есть — у сосущих инфузорий.

Светоотражатель

Как-то раз англичанин по имени Перси Шоу ехал ночью на машине и вдруг увидел, как свет фар отразился в глазах кошки. Вскоре, в 1934 году, в Великобритании запатентовали изобретение, которое так и назвали — "кошачий глаз". Потом переименовали в катафот — жаль, что к котам это слово отношения не имеет, оно греческое: "ката" — приставка, обозначающая противодействие, "фот" — "свет". А многие именуют по-английски — фликерами. Но суть дела не меняется: это система микроскопических зеркал, расставленных таким образом, чтобы луч света отражался в том же направлении, откуда он исходит. У кошек за это отвечает особый слой за сетчаткой глаза — тапетум.

Перочинный нож и вообще любые выдвижные лезвия

Раз уж начали про кошек, то давайте поблагодарим их и за ещё одно хитроумное устройство — коготки, которые они умеют выпускать и прятать когда надо. Это их собственное холодное оружие с выдвижными лезвиями — удобно и практично.

Рентген

Нет, никто не собирается оспаривать великие достижения Вильгельма Конрада Рентгена. Просто "просвечивать" предметы до него научились омары. Их глаза покрыты почти идеально квадратными "зеркалами", которые не преломляют и рассеивают свет, как наши с вами глаза, а отражают его под нужным углом. Благодаря этому они прекрасно видят и в мутной воде, и в темноте. По принципу их зрения даже создали ручной рентгеновский аппарат "Глаз омара" (Lobster-Eye X-ray Inspection Device), а ещё сверхчувствительный телескоп Lobster Transient X-ray Detector для поиска чёрных дыр и наблюдения за нейтронными звёздами. Так что будьте внимательны, если встретитесь с суровым взглядом такого ракообразного: он вас насквозь видит.