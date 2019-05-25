Тайные знаки. Самые загадочные рукописи в истории

Кажется, криптографам всё-таки удалось раскрыть хотя бы одну тайну, не дававшую человечеству покоя несколько столетий. Но ещё дюжина манускриптов по-прежнему за семью печатями.

Рукопись Войнича

Просто не верится, что её наконец прочитали. Хоть и ещё не всю, а всего несколько строк. Непонятные слова как только не переворачивали, даже искусственным интеллектом пытали. Больше ста лет пришлось потратить на перевод 240 страниц из пергамента со странным текстом и ещё более странными иллюстрациями: невиданные растения, купающиеся женщины, знаки зодиака. В 1912 году книга заинтересовала польского антиквара Вильфреда Войнича. Он выкупил манускрипт на распродаже у ордена иезуитов и с тех пор лишь вздыхал, гадая, что же это такое. В начале 60-х книгу заполучил австрийский букинист Ганс Краус, а он вскоре передал её в дар Йельскому университету. Там копию рукописи опубликовали, предложив любому желающему поломать голову.

Однако в итоге честь разгадать тайный шифр выпала лингвисту из другого университета — Бристольского. Джерард Чешир пришёл к выводу, что текст написан на языке, который был предком современных романских (французского, испанского, португальского). И даже нашёл слова, которые до сих пор есть в лексиконе многих европейцев.

Так что же там написано? К сожалению, не рецепт философского камня. Чешир говорит, это медицинский справочник для женщин о способах лечения разных болезней и так далее. Так старательно их изложили, представьте, монахини Доминиканского ордена. И не просто так, а для самой тогдашней королевы Арагона (Испания) Марии Кастильской. Есть там и хвалебное описание того, как правительница в отсутствие супруга Альфонсо V помогла подданным спастись от извержения вулкана в 1444 году.

Кодекс Copiale

Это было первое слово, которое удалось прочесть в книге, найденной в 70-е годы в архивах Академии наук ГДР. Что оно означает, так по сей день и не ясно. А всё остальное на 105 страницах и вовсе до недавнего времени считали сплошной нечитаемой абракадаброй. Больше всего бесило то, что в тексте среди невиданных знаков есть латинские буквы. Оказалось, их специально туда вставили в качестве пробелов, чтобы расшифровывать было не скучно. В общем, в итоге помогла программа машинного перевода. Оказалось, это зашифрованный текст на немецком. Датируется второй половиной XVIII века. И описан в нём ритуал посвящения в тайное общество офтальмологов — ни больше ни меньше. Обряд, надо сказать, своеобразный: например, чтобы тебя приняли в эту секту, надо было терпеливо стоять в окружении людей со свечками в руках, пока они вырывают из твоих бровей каждый по волоску. Не окулисты, а стилисты какие-то. Экспертам они сильно напоминают масонов.

Кодекс Рохонци

А теперь о самом главном, то есть — о неразгаданном. Нельзя не упомянуть о тексте, найденном в австрийском городе Рохонци (сейчас его называют Рехниц). 448 страниц. На каком языке написаны — вообще непонятно. Ясно, что столько символов сейчас есть разве только в китайском алфавите. Две сотни знаков! Подозревали и хинди, и ранний венгерский, и шумерский. И ничто не подходит. А картинки ещё более загадочные — и пейзажи, и сражения, и распятый Христос, и ангелы. Есть, пожалуй, лишь одна зацепка — бумага. По мнению исследователей, её изготовили в XVI веке, и даже известно где — на севере Италии. Поговаривают, всё это вообще может быть фейком от признанного мастера мистификаций — венгерского антиквара Самуила Немеша. В 1830-х он любил баловаться такими подделками. Но это не точно.

Льняная книга

Написана на ткани, потому и дожила до наших дней. Считается, что слова там этрусские, большинство так до сих пор и не переведены. Известно, что, когда этрусков завоевали римляне, они обесценили произведения культуры покорённой нации. По основной версии, в этот лён с письменами просто завернули тело жены какого-то египетского портного. Много веков спустя эту мумию нашли, и ею решил украсить свой интерьер (!) один хорватский офицер Михайло Барич. После его смерти потомки всё-таки решили, что уместнее такую вещь хранить в музее. Там специалисты и разглядели более тысячи слов, начертанных прямо на материале.

Книга Сойга

Давайте сразу о названии. На этот раз есть предположение, что оно означает: Сойга — это Агйос наоборот, а agyos — по-гречески "священная". Под этим заглавием — 40 тысяч букв, на раскодирование которых напрасно потратил жизнь английский придворный учёный и мыслитель XVI века Джон Ди. Он увлекался оккультизмом и был убеждён, что в загадочном тексте — какая-то эзотерическая тайна. Ди переставлял странные слова местами, пытался читать задом наперёд, использовал все возможные математические способы, но так и не смог вычислить их значение. По мнению экспертов, они описывают какие-то магические ритуалы, заклинания, не исключается какая-то связь с каббалой. Есть легенда, что Ди явился архангел Уриил и сказал, что книгу написали в Эдемском саду для Адама, а прочитать её может только архангел Михаил.

Гигантский кодекс

Действительно гигантский, больше всех созданных в Средневековье. Считается, что написан в XIII веке в бенедиктинском монастыре в Чехии. В данном случае самое таинственное — не что там написано, а при каких именно обстоятельствах оно написано. Содержание известно — полный текст Библии, труды Иосифа Флавия, трактаты Гиппократа и ещё много бесценных произведений. Так вот, в этой книге есть изображение дьявола на всю страницу, за это её прозвали "дьявольской Библией". И есть легенда, что автора за нарушение каких-то обетов пригрозили заживо замуровать в стену, а чтобы спастись от такой кары, он пообещал за одну ночь написать сборник всех человеческих познаний. Ну и, само собой, за помощью обратился известно к кому, а в качестве взятки предложил известно что. В любом случае совершенно ясно, что за ночь такое написать невозможно: там только одного текста — на пять лет непрерывной работы.

Ронго-ронго

Так называются деревянные дощечки с острова Пасхи, полностью это звучит так — "кохау ронгоронго", в переводе это значит "дощечки для чтения нараспев". И это всё, что о них известно. Считается, что написаны они на рапануйском языке, только никто в наши дни его понять уже не может: последних, кто мог хоть что-то прочитать, в XIX веке продали в рабство и увезли то ли в Перу, то ли в Чили. Теперь это одна из самых глубоких языковых тайн в мире.

Шифры Бейла

Внимание, это не сценарий фильма, а самый что ни на есть реальный случай. 1820 год, США, штат Вирджиния. Некто по имени Томас Бейл оставляет на хранение в отеле коробку с какими-то документами и исчезает. Проходит 12 лет. Озадаченный хуже некуда арендатор гостиницы Роберт Моррис решает наконец посмотреть, что там внутри. Нашёл кучу каких-то расписок, писем, а среди них три любопытных листа с цифрами, причём явно не бухгалтерские отчёты. Выяснилось, что этот Бейл был золотоискателем, а загадочные бумажки — ни дать ни взять карта капитана Флинта: на них зашифрованы данные о том, где спрятаны сокровища. Впоследствии удалось подобрать ключ и прочитать два листа, но вот третий — никак не поддаётся, а ведь на нём, судя по всему, самое главное. Надежда добраться до разгадки не ослабевает, что вполне понятно: речь идёт о 30–40 миллионах долларов.

Криптос

Эта скульптура у здания штаб-квартиры ЦРУ в городе Лэнгли — настоящий вызов агентам. Автор — Джим Санборн — создал её в 1990-м и до сих пор не признаётся, что на ней написано, а только время от времени даёт подсказки. Что характерно — первые семь лет никто не мог понять ни слова. Позднее три из четырёх секций кое-как расшифровали. На одной — слова, принадлежащие самому Санборну: "Между затемнением и отсутствием света лежит нюанс иллюзии". На второй — координаты точки, расположенной неподалёку от монумента. На третьей — записи антрополога Говарда Картера, который вскрыл гробницу Тутанхамона. А последние 97 символов — пока не разгаданы. Известно, что каждая секция — ключ к следующей. А ещё известно, что один предприниматель из Мичигана продал свой бизнес ради того, чтобы полностью погрузиться в проблему. 73-летний скульптор как-то обмолвился, что четвёртую разгадку знает бывший директор ЦРУ, 95-летний Уильям Уэбстер. Но этот ведь тоже ничего не скажет.