Самые отвратительные привычки животных в дикой природе

В мире живой природы много очень странных процессов и явлений. Лайф разбирался, кто из насекомых, млекопитающих и других животных отличается наиболее странным поведением.

Кровь из глаз

Многие животные применяют необычные механизмы для защиты от хищников. Самый известный зверёк, использующий сильно пахнущую жидкость из специальных желёз для защиты, — скунс. Но некоторые рептилии, такие как жабовидная ящерица (она же — рогатая жаба), тоже плюются жидкостью в целях защиты, но делают это крайне мерзко и необычно.

Для защиты от крупных хищников ящерица использует собственную кровь Из тонких кровеносных сосудов, которые находятся вокруг глаз, под давлением выпрыскивается сильно пахнущая струя Фото © Wikipedia

Доводят самок до истерики

Некоторые обитатели почвы борются за собственное выживание крайне экзотическими способами. Одними из самых необычных животных в этом плане считаются голые землекопы — небольшие роющие грызуны семейства землекоповых, которые не только странно выглядят, но и странно себя ведут.

У этих животных всего одна самка в колонии. Остальные просто не выживают Своих конкуренток "королевы" изводят постоянными стрессами и укусами, после которых большинство самок не может иметь потомства Фото © Wikipedia

Вонючий бегемот

Брачные игры — особенное таинство у животных. Для этого процесса эволюция наградила некоторых птиц особо яркими перьями, львов — густой гривой, а многих обезьян способностью "танцевать" вокруг самки в надежде на спаривание. Но все эти особенности меркнут на фоне брачных игр обычных бегемотов.

Самцы приглашают самок к спариванию с помощью мочеиспускания и дефекации Делает это самец одновременно и часто, рядом с самкой. Для усиления эффекта животное пыхтит и широко открывает пасть Фото © Public Domain Pictures

Особо опасные блохи

В 2018 году британские энтомологи выпустили предупреждение, что в летний период люди и животные столкнутся с повышенной активностью суперблох, гораздо более крупных по сравнению с другими кровососущими.

Учёные выяснили, что гениталии этих блох могут быть больше, чем их туловище Таких блох, по словам учёных, трудно уничтожить с помощью химикатов и других пестицидов Фото © Wikimedia Commons

Клопы и принуждение к спариванию

Британские учёные выяснили, что древние клопы не только пережили динозавров, но и эволюционировали до состояния максимально быстрого процесса спаривания и размножения.

Для того чтобы самка была готова к спариванию, её сначала избивают Делает это самец собственным пенисом, после чего прогрызает туловище и впрыскивает семенную жидкость прямо в кровь Фото © Wikipedia

Коровы-самоубийцы

10 лет назад в Швейцарии был зарегистрирован уникальный случай. В горном ущелье местечка под названием Лаутербруннен полицейские обнаружили трупы 28 быков и коров.

Учёные утверждают, что такое количество животных "полегло" добровольно Исследователи считают, что после этого инцидента возникли серьёзные вопросы к инстинкту самосохранения у животных Фото © Wikipedia

Сексуально озабоченные дельфины

В 2018 году дельфинов, обитающих в Европе, обвинили в домогательствах. Новость, которая на первый взгляд звучит как шутка, оказалась правдивой — дельфин по кличке Зафар, за которым несколько месяцев наблюдали учёные, начал приставать к пловцам и любителям яхтинга. Выяснилось, что для дельфинов это нормально.