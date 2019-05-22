Самые отвратительные привычки животных в дикой природе
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Кровь из глаз
Многие животные применяют необычные механизмы для защиты от хищников. Самый известный зверёк, использующий сильно пахнущую жидкость из специальных желёз для защиты, — скунс. Но некоторые рептилии, такие как жабовидная ящерица (она же — рогатая жаба), тоже плюются жидкостью в целях защиты, но делают это крайне мерзко и необычно.
Для защиты от крупных хищников ящерица использует собственную кровь
Из тонких кровеносных сосудов, которые находятся вокруг глаз, под давлением выпрыскивается сильно пахнущая струя
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Доводят самок до истерики
Некоторые обитатели почвы борются за собственное выживание крайне экзотическими способами. Одними из самых необычных животных в этом плане считаются голые землекопы — небольшие роющие грызуны семейства землекоповых, которые не только странно выглядят, но и странно себя ведут.
У этих животных всего одна самка в колонии. Остальные просто не выживают
Своих конкуренток "королевы" изводят постоянными стрессами и укусами, после которых большинство самок не может иметь потомства
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Вонючий бегемот
Брачные игры — особенное таинство у животных. Для этого процесса эволюция наградила некоторых птиц особо яркими перьями, львов — густой гривой, а многих обезьян способностью "танцевать" вокруг самки в надежде на спаривание. Но все эти особенности меркнут на фоне брачных игр обычных бегемотов.
Самцы приглашают самок к спариванию с помощью мочеиспускания и дефекации
Делает это самец одновременно и часто, рядом с самкой. Для усиления эффекта животное пыхтит и широко открывает пасть
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Особо опасные блохи
В 2018 году британские энтомологи выпустили предупреждение, что в летний период люди и животные столкнутся с повышенной активностью суперблох, гораздо более крупных по сравнению с другими кровососущими.
Клопы и принуждение к спариванию
Британские учёные выяснили, что древние клопы не только пережили динозавров, но и эволюционировали до состояния максимально быстрого процесса спаривания и размножения.
Для того чтобы самка была готова к спариванию, её сначала избивают
Делает это самец собственным пенисом, после чего прогрызает туловище и впрыскивает семенную жидкость прямо в кровь
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Коровы-самоубийцы
10 лет назад в Швейцарии был зарегистрирован уникальный случай. В горном ущелье местечка под названием Лаутербруннен полицейские обнаружили трупы 28 быков и коров.
Сексуально озабоченные дельфины
В 2018 году дельфинов, обитающих в Европе, обвинили в домогательствах. Новость, которая на первый взгляд звучит как шутка, оказалась правдивой — дельфин по кличке Зафар, за которым несколько месяцев наблюдали учёные, начал приставать к пловцам и любителям яхтинга. Выяснилось, что для дельфинов это нормально.
Сначала дельфин был практически ручным, но его поведение резко изменилось
Животное демонстрировало все признаки "полового возбуждения" и не пускало людей на берег. В дело были вынуждены вмешаться учёные
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