Холодит как смерть. Эксперты рассказали об опасном содержимом кондиционеров

Работать в офисе или ездить в автомобиле с климатической установкой всегда приятно. Обычный человек не задумывается, что внутри кондиционера могут содержаться вещества и организмы, которые могут убить любое живое существо.

Чистота — залог работы

Главное правило по выбору кондиционера — не просто смотреть на энергопотребление и объём охлаждаемого помещения, но и уметь пользоваться устройством. Почти никто из покупателей кондиционеров не в курсе, что летом систему нужно чистить несколько раз.

В домашних кондиционерах нужно специальные фильтры чистить каждый месяц Проверять автомобильные системы, чистить и заправлять рекомендуют перед началом каждого сезона Фото © РИА "Новости" / Илья Питалев

Больше бактерий, чем в туалете

В помещение или в салон автомобиля вредоносные бактерии и штаммы вирусов попадают вместе с пылью. Как правило, главной причиной появления бактерий становится неумение обслуживать системы, которые помимо чистки и промывки нужно обрабатывать специальным антибактериальным составом. Некоторые из микроорганизмов смертельно опасны для здоровья человека.

В грязный кондиционер могут попасть лигионеллы — особо опасный вид бактерий Эти бактерии вызывают особо тяжёлое и быстротекущее воспаление лёгких и мозга, из-за которого человек быстро умирает Фото © Flickr/sid

Невидимая смерть

Другая опасность кондиционеров — грибок. Его споры попадают внутрь помещения или автомобиля вместе с пылью. Побороть грибок внутри жилого помещения проще — достаточно прочистить систему и применить специальное средство. Что касается салона автомобиля, то избавить от грибка такую систему крайне тяжело. Зато есть простой способ предотвратить появление грибка в салоне авто. Замена салонного фильтра с обычного на угольный и регулярная диагностика системы кондиционирования позволят сберечь не только здоровье, но и деньги.

Главный признак грибка в системе — резкий неприятный запах Противогрибковая обработка системы стоит дорого. В Москве цены на такую услугу доходят до 5−7 тыс. рублей. Фото © РИА "Новости" / Алексей Мальгавко

Старьё, которое убивает

Другая опасность — оконные кондиционеры и сплит-системы старого образца, в которых нет системы самоочистки и антибактериальных фильтров. По словам врачей-инфекционистов, они не столько охлаждают помещение, сколько заражают жилые помещения.

Воздух с улицы напрямую попадает в систему и охлаждается без обработки Это приводит к тому, что все инфекции с улицы разносятся по помещению. Результат — резкий рост числа заболевших Фото © Shutterstock

Организм будет сопротивляться

Врачи отмечают, что так называемую болезнь кондиционеров заработать гораздо проще, чем кажется на первый взгляд. Резкая смена жары на холод — огромный стресс для организма, которому тело будет сопротивляться. Из-за этого даже может появиться лёгкое головокружение — особенно ярко эта особенность может проявляться у людей с заболеваниями сосудов.