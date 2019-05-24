Светящаяся кошка, Сталин и мамонт. Кого проектируют генетики сегодня

Казалось, что генно-модифицированными детьми, зверями-светлячками и клонированием уже никого не удивить. Теперь учёные создали искусственную кишечную палочку. И это больше похоже на эксперимент, который может закончиться, как в фильме про апокалипсис.

Искусственная кишечная палочка

Вот спасибо Кембриджскому университету! Такую кропотливую работу проделали: внесли 18 тысяч "правок" в ДНК бактерии кишечной палочки, одну за одной заменяя все её составные части искусственными копиями. Увидев, что микробу хоть бы что, возрадовались.

Вообще-то, они (микробы) безвредные, конечно, и даже живут и здравствуют в наших с вами кишечниках, вырабатывая витамин К (полезен для костей и почек) и вытесняя болезнетворных чужаков. Но несколько лет назад у бактерии Escherichia coli появился нехороший штамм, который стал вызывать у людей и животных тяжелейшие отравления. В 2011 году в Европе даже случилась эпидемия: 24 человека, в основном женщины и дети, погибли. На фоне тревожной вспышки инфекции в Россию запретили ввозить овощи из ЕС. Тогда же стали поговаривать, что опасная разновидность — результат лабораторных экспериментов.

Сами микробиологи, конечно, уверяют и клянутся, что цели исключительно мирные, научные. Много лет, ещё с конца 80-х, исследователи под предводительством американского исследователя Ричарда Ленски провели эксперимент по изучению этой "эшерихии" — хотели проследить её эволюцию, чтобы понять, как идёт эволюция всей живой природы в целом. Так они, по крайней мере, говорят. Эксперимент по изучению эволюции ещё не закончился, а людей странная инфекция уже убивает. Результатов пока не раскрывают.

Дети, не способные умереть

Знаменитым китайским близняшкам под псевдонимами Нана и Лулу сейчас уже полгода. У них совершенно здоровая мама и ВИЧ-инфицированный отец. Родители решили исключить вероятность передачи вируса по наследству и обратились к доктору Хэ Цзянькую. Он откорректировал ген CCR5 и ввёл его мутировавшую версию в ДНК девочек. Теперь их организмы устойчивы не только к ВИЧ, но и к холере и даже к оспе. Вот только сам учёный после их появления на свет таинственно исчез, а вскоре появился в сопровождении каких-то людей в штатском. Китайского мастера генетического редактирования даже искали правительственные спецслужбы, а сам он, исходя из последних новостей, перестал заниматься научной деятельностью.

Учёного обвинили в шарлатанстве, нарушении моральных норм и других смертных грехах. В СМИ пишут, что его могут даже казнить. Эксперты заявили, что обезопасить детей от страшных болезней можно было куда более простыми и изученными методами. И почему результаты проделанной работы не опубликованы, как положено, в научном журнале? Доктор Хэ заявил, что его эксперимент был показательным: он хотел продемонстрировать, что можно исправить геном у детей, оба родителя которых заражены ВИЧ. Такие дети, по словам Хэ Цзянькуя, будут совершенно здоровы.

Тут стоить напомнить о том, что и сам синдром иммунодефицита многие считают генетически модифицированным продуктом: по одной из версий, несколько десятков лет назад кто-то специально "улучшил" обезьяний вирус, чтобы он прижился в человеческом организме, и эксперимент "внезапно" вырвался из-под контроля.

Клонирование вождей

Эта мысль пришла в особо изощрённые умы сразу же после появления идеи о клонировании человека. Почти 20 лет назад, и не где-нибудь, а на семинаре в Национальной академии наук США в Вашингтоне, заявили о необходимости возродить Гитлера. Цель была обозначена самая что ни на есть благая: вырастить и привлечь к суду за преступления против человечности. Нашлась даже девушка, которая согласилась выносить точную копию нацистского лидера.

Позднее ходили и другие слухи. В разных странах хотели клонировать Ленина, Сталина и других личностей, вклад которых в историю велик. Некоторые учёные таким образом надеются изучить психику вождей, узнать, что творилось у них в головах, когда они вершили судьбы миллионов. А вот в Северной Корее возрождённый правитель нужен не для того, чтобы его изучать, а для того, чтобы им восхищаться. В 2018 году в Daily Star писали, что в секретных лабораториях КНДР "чокнутые северокорейские учёные" получили задание клонировать Ким Чен Ына. Сообщалось даже, что научные работы по воссозданию правителей в стране ведутся ещё со времён его деда — руководителя КНДР Ким Ир Сена.

Возрождение мамонтов

В этой истории тоже есть свой учёный-изгой. Зовут его Хван У Сук, он из Южной Кореи. В начале 2000-х генетик громко заявил, что впервые в истории клонировал стволовые клетки человека. А потом оказалось, что это сплошной фейк. Его научные работы отозвали, а самому светилу дали два года условно. Но это не помешало ему продолжить работу и заняться клонированием безвременно почивших собак для их безутешных хозяев, что он и делает с большим успехом.

Однажды якутские учёные привезли ему тело мамонта, которого откопали во время одной из экспедиций. Не просто кости, а мясо и шерсть. Когда их добывали из-под промёрзшей земли, сквозь лёд даже сочилась кровь. Так вот, привезли и сказали: давайте клонируем. Возродим. Господин У Сук внимательно осмотрел останки и ответил: "Главное — найти среди всего этого хоть одну живую клетку". Пока не нашли. Но надежда осталась.

На вопрос, зачем нужен живой мамонт, точного ответа пока нет. Как минимум потому, что так же, как и с человеком, это очень круто. Создатель уникального Плейстоценового парка на северо-востоке Якутии Николай Зимов хочет расселить мамонтов там. Говорит, пусть они едят траву, бодают деревья, а заодно восстанавливают богатую экосистему, поскольку ради такого дела нынешние холодные пустыни планируют превратить в прежние тундростепи. Правда, огромные травоядные вполне могут и на сельхозугодья набеги совершать, но это, похоже, никого не пугает.

В якутском музее мамонта уверяют, что дело того стоит, даже если и не удастся вернуть к жизни древнее млекопитающее: на этом пути можно было бы сделать много важных открытий, которые помогут спасти современных редких животных от вымирания.

Очевидно, что путь этот весьма непрост, даже с собаками не всегда везёт: в ноябре 2016 года якутская полиция взяла на службу двух ищеек, присланных У Суком, но через два месяца правоохранители от них отказались: клоны плохо выполняли задания и оказались не приспособлены к суровым российским холодам.

Светящиеся зверюшки

Другие генетики, на первый взгляд, уже откровенно дали волю фантазии. Взяли и вывели светящихся котов, кроликов, овец, свиней. В их ДНК ввели ген флуоресцентного белка, который был выделен из светящейся медузы Aequorea victoria. Только и всего. Однако учёные очень обижаются на тех, кто пытается выдать эти манипуляции за бездумное баловство: по их словам, речь идёт о серьёзном исследовании.

Если молекула светится, это позволяет следить за её поведением внутри клетки, а значит, изучать в том числе передающуюся по наследству информацию. Кошка-ночник даже помогла разработать генную терапию против ВИЧ. В неё внедрили ген устойчивости к вирусу иммунодефицита и одновременно ген той медузы, который послужил лампочкой-индикатором: где светится, там и прижились гены.