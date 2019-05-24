Светящаяся кошка, Сталин и мамонт. Кого проектируют генетики сегодня

Светящаяся кошка, Сталин и мамонт. Кого проектируют генетики сегодня

Фото: © Pixabay, © РИА "Новости", © Flickr/Chris Sorge

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Казалось, что генно-модифицированными детьми, зверями-светлячками и клонированием уже никого не удивить. Теперь учёные создали искусственную кишечную палочку. И это больше похоже на эксперимент, который может закончиться, как в фильме про апокалипсис.

Искусственная кишечная палочка

Вот спасибо Кембриджскому университету! Такую кропотливую работу проделали: внесли 18 тысяч "правок" в ДНК бактерии кишечной палочки, одну за одной заменяя все её составные части искусственными копиями. Увидев, что микробу хоть бы что, возрадовались.

<p>Низкотемпературная электронная микрофотография кластера <em>E. coli</em>. Фото: © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0" target="_blank">Wikipedia</a></p>

Вообще-то, они (микробы) безвредные, конечно, и даже живут и здравствуют в наших с вами кишечниках, вырабатывая витамин К (полезен для костей и почек) и вытесняя болезнетворных чужаков. Но несколько лет назад у бактерии Escherichia coli появился нехороший штамм, который стал вызывать у людей и животных тяжелейшие отравления. В 2011 году в Европе даже случилась эпидемия: 24 человека, в основном женщины и дети, погибли. На фоне тревожной вспышки инфекции в Россию запретили ввозить овощи из ЕС. Тогда же стали поговаривать, что опасная разновидность — результат лабораторных экспериментов.

Сами микробиологи, конечно, уверяют и клянутся, что цели исключительно мирные, научные. Много лет, ещё с конца 80-х, исследователи под предводительством американского исследователя Ричарда Ленски провели эксперимент по изучению этой "эшерихии" — хотели проследить её эволюцию, чтобы понять, как идёт эволюция всей живой природы в целом. Так они, по крайней мере, говорят. Эксперимент по изучению эволюции ещё не закончился, а людей странная инфекция уже убивает. Результатов пока не раскрывают.

Дети, не способные умереть

Знаменитым китайским близняшкам под псевдонимами Нана и Лулу сейчас уже полгода. У них совершенно здоровая мама и ВИЧ-инфицированный отец. Родители решили исключить вероятность передачи вируса по наследству и обратились к доктору Хэ Цзянькую. Он откорректировал ген CCR5 и ввёл его мутировавшую версию в ДНК девочек. Теперь их организмы устойчивы не только к ВИЧ, но и к холере и даже к оспе. Вот только сам учёный после их появления на свет таинственно исчез, а вскоре появился в сопровождении каких-то людей в штатском. Китайского мастера генетического редактирования даже искали правительственные спецслужбы, а сам он, исходя из последних новостей, перестал заниматься научной деятельностью.

<p>Фото: © Shutterstock</p>

Учёного обвинили в шарлатанстве, нарушении моральных норм и других смертных грехах. В СМИ пишут, что его могут даже казнить. Эксперты заявили, что обезопасить детей от страшных болезней можно было куда более простыми и изученными методами. И почему результаты проделанной работы не опубликованы, как положено, в научном журнале? Доктор Хэ заявил, что его эксперимент был показательным: он хотел продемонстрировать, что можно исправить геном у детей, оба родителя которых заражены ВИЧ. Такие дети, по словам Хэ Цзянькуя, будут совершенно здоровы.

Тут стоить напомнить о том, что и сам синдром иммунодефицита многие считают генетически модифицированным продуктом: по одной из версий, несколько десятков лет назад кто-то специально "улучшил" обезьяний вирус, чтобы он прижился в человеческом организме, и эксперимент "внезапно" вырвался из-под контроля.

Клонирование вождей

Эта мысль пришла в особо изощрённые умы сразу же после появления идеи о клонировании человека. Почти 20 лет назад, и не где-нибудь, а на семинаре в Национальной академии наук США в Вашингтоне, заявили о необходимости возродить Гитлера. Цель была обозначена самая что ни на есть благая: вырастить и привлечь к суду за преступления против человечности. Нашлась даже девушка, которая согласилась выносить точную копию нацистского лидера.

<p>Коллаж: © L!FE Фото: © РИА &#34;Новости&#34;</p>

Позднее ходили и другие слухи. В разных странах хотели клонировать Ленина, Сталина и других личностей, вклад которых в историю велик. Некоторые учёные таким образом надеются изучить психику вождей, узнать, что творилось у них в головах, когда они вершили судьбы миллионов. А вот в Северной Корее возрождённый правитель нужен не для того, чтобы его изучать, а для того, чтобы им восхищаться. В 2018 году в Daily Star писали, что в секретных лабораториях КНДР "чокнутые северокорейские учёные" получили задание клонировать Ким Чен Ына. Сообщалось даже, что научные работы по воссозданию правителей в стране ведутся ещё со времён его деда — руководителя КНДР Ким Ир Сена.

Возрождение мамонтов

В этой истории тоже есть свой учёный-изгой. Зовут его Хван У Сук, он из Южной Кореи. В начале 2000-х генетик громко заявил, что впервые в истории клонировал стволовые клетки человека. А потом оказалось, что это сплошной фейк. Его научные работы отозвали, а самому светилу дали два года условно. Но это не помешало ему продолжить работу и заняться клонированием безвременно почивших собак для их безутешных хозяев, что он и делает с большим успехом.

Однажды якутские учёные привезли ему тело мамонта, которого откопали во время одной из экспедиций. Не просто кости, а мясо и шерсть. Когда их добывали из-под промёрзшей земли, сквозь лёд даже сочилась кровь. Так вот, привезли и сказали: давайте клонируем. Возродим. Господин У Сук внимательно осмотрел останки и ответил: "Главное — найти среди всего этого хоть одну живую клетку". Пока не нашли. Но надежда осталась.

<p>Фото: © AP Photo / Yonhap, Park Ji-ho</p>

На вопрос, зачем нужен живой мамонт, точного ответа пока нет. Как минимум потому, что так же, как и с человеком, это очень круто. Создатель уникального Плейстоценового парка на северо-востоке Якутии Николай Зимов хочет расселить мамонтов там. Говорит, пусть они едят траву, бодают деревья, а заодно восстанавливают богатую экосистему, поскольку ради такого дела нынешние холодные пустыни планируют превратить в прежние тундростепи. Правда, огромные травоядные вполне могут и на сельхозугодья набеги совершать, но это, похоже, никого не пугает.

В якутском музее мамонта уверяют, что дело того стоит, даже если и не удастся вернуть к жизни древнее млекопитающее: на этом пути можно было бы сделать много важных открытий, которые помогут спасти современных редких животных от вымирания.

Очевидно, что путь этот весьма непрост, даже с собаками не всегда везёт: в ноябре 2016 года якутская полиция взяла на службу двух ищеек, присланных У Суком, но через два месяца правоохранители от них отказались: клоны плохо выполняли задания и оказались не приспособлены к суровым российским холодам.

Светящиеся зверюшки

Другие генетики, на первый взгляд, уже откровенно дали волю фантазии. Взяли и вывели светящихся котов, кроликов, овец, свиней. В их ДНК ввели ген флуоресцентного белка, который был выделен из светящейся медузы Aequorea victoria. Только и всего. Однако учёные очень обижаются на тех, кто пытается выдать эти манипуляции за бездумное баловство: по их словам, речь идёт о серьёзном исследовании.

<p>Фото: © Wikipedia</p>

Если молекула светится, это позволяет следить за её поведением внутри клетки, а значит, изучать в том числе передающуюся по наследству информацию. Кошка-ночник даже помогла разработать генную терапию против ВИЧ. В неё внедрили ген устойчивости к вирусу иммунодефицита и одновременно ген той медузы, который послужил лампочкой-индикатором: где светится, там и прижились гены.

Автор:
АР
Адель Романенкова
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