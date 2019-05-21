Лаборатории смерти. Террористы могут применить биологическое оружие

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что террористы получили возможность производить химическое и биологическое оружие. Лайф разбирался, как боевики научились делать оружие массового поражения.

Убийство без взрыва

Создавать оружие, которым гарантированно можно убить огромное количество обычных людей и эффективно "подорвать" здоровье целой нации, пытались много раз. Особенно остро проблема создания оружия массового поражения стояла в те периоды истории, когда крупные государства либо уже находились в состоянии войны, либо активно к ней готовились. Принцип работы такого оружия крайне прост: вместо ядерного заряда на голову противника сбрасывают ёмкость, до краёв заполненную специальной жидкостью, внутри которой — болезнетворные бактерии.

Степень агрессивности бактерий выбирали исходя из задачи. Если стояла задача полностью убить гражданских вместе с военными, снаряды или авиабомбы планировали начинять спорами сибирской язвы. Для временного вывода из строя большого количества населения могли использовать дифтерийную палочку — споры бактерий Corynebacterium diphtheriae, вызывающие проблемы с дыханием и поражение лёгких, которое можно вылечить, но только в условиях повсеместной, массовой медицины.

Различные террористические группировки начали проявлять внимание к этому оружию в тот момент, когда стало очевидно, что выкрасть ядерное оружие почти невозможно, а создать его с нуля по силам только государственным структурам.

Доступный биотеррор

Информация о правительственных лабораториях, в которых разрабатывают смертельные микробы, так же как и места размещения баллистических ракет с ядерной боевой частью, составляет государственную тайну. Однако само по себе биологическое оружие стало привлекательным для террористов по целому ряду причин. Во-первых, его разработка или покупка уже готовых изделий оказались заметно дешевле создания маленькой ядерной бомбы. Во-вторых, его, в отличие от тщательно охраняемого ядерного оружия, оказалось существенно труднее отследить.

Тут стоит ненадолго остановиться и пояснить, что в каждом крупном городе, порту, аэропорту и других крупных сооружениях, внутри периметра которых концентрируется большое количество людей и грузов, есть специальные радиационные датчики, которые тут же засекут превышение естественного фона. С биологическим оружием сложнее — засечь его в рамках обычных мероприятий крайне тяжело, поэтому безопасность выстраивают вокруг объекта, внутри которого проводится разработка веществ. Теоретически вынести пробирку с сибирской язвой, а потом распылить её где-нибудь над Парижем можно, но выполнить такое на практике даже в рамках учений пока не получилось ни у кого.

Однако это не значит, что биологическое оружие нельзя достать где-нибудь ещё. Специалисты в области безопасности ведомственных объектов пояснили Лайфу, что утечка опасных веществ из государственных центров почти полностью исключена, однако доступ к штаммам бактерий и вирусов имеют и крупные фармацевтические концерны.

Система безопасности там хорошая, но не такая, как на ведомственных объектах. Если утечка может случиться, то произойдёт это именно на таком объекте Специалисты по безопасности

Сколько стоит геноцид

Глава ФСБ Александр Бортников был категоричен, озвучивая результаты работы разведывательных служб. По его словам, преступники располагают материалами, технологиями и инфраструктурой для производства химического оружия и биотоксинов. В качестве средств доставки поражающих элементов применяются беспилотные летательные аппараты. Самый простой пример, который может объяснить слова директора ФСБ, — эксперименты с комарами, в клетках которых содержатся патогены. Именно над таким оружием работали американские специалисты в Грузии, подробный материал об этом Лайф уже делал ранее.

Достать штаммы бруцеллёза, туляремии, сибирской язвы, чумы или холеры гораздо проще, чем маломощное ядерное оружие. Но вот эффект от их применения будет сопоставим. Распыление "тяжёлых" патогенов может вызвать такую же массовую панику, как и при падении на город ядерной боеголовки, но сопутствующий ущерб — разрушения и выжигание всего и вся сверхгорячей плазмой — будет исключён. При этом проверять отдельные фармацевтические компании на предмет сотрудничества с терроризмом можно годами, но возможность диверсии на производстве и кражи всё равно полностью исключить не удастся.

Опасный воздух

Единого способа для глобального отравления целого региона, конечно, не существует. Хотя бы потому, что применить биологическое оружие для отравления целого города ещё можно, но для отравления целого региона или страны потребуется несколько десятков (а то и сотен) тонн отравляющих веществ. Другой вероятный сценарий — сразу несколько терактов в одном крупном городе.

Тревожные заявления спецслужб в этом смысле вполне понятны — массовое распыление спор оспы или смертельно опасных бактерий может унести больше жизней, чем теракт с использованием взрывчатых веществ. Бывшие сотрудники спецслужб отмечают, что на отслеживание опасных биоматериалов нужно много времени, но обнаружить их крайне тяжело.

Главный способ предотвратить такой теракт — это раскрыть его на этапе кражи из лаборатории. Если контейнер покинет пределы периметра, то найти его будет крайне тяжело Бывший сотрудник спецслужб

При этом контрразведчики в отставке отмечают, что "эпоха дронов" давно позволяет боевикам проводить точечные нападения. За примером, опять же, далеко ходить не надо: управляемая атака квадрокоптеров на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии потребовала немедленного реагирования систем ПВО. Атака таких же коптеров, загруженных сибирской язвой или ботулотоксином, может убить несколько тысяч человек в центре Москвы или Нью-Йорка. И никакой защиты от этого, кроме службы безопасности лаборатории, пока нет.