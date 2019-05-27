Горы размером с Италию. Самые большие вулканы на Земле и за её пределами
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Бриллиант Южной Америки
Вулкан Охос-дель-Саладо — самый высокий на Земле. Находится он в Андах, на границе Аргентины и Чили. За всю историю наблюдений (а она исчисляется столетиями) не зафиксировали ни одного извержения. Разве что три слабых выброса серы и водяного пара в XX веке.
Охос-дель-Саладо, Южная Америка
Высота над уровнем моря: 6887 метров
Статус: потухший
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Вулкан-обманщик
Льюльяйльяко, может, и не самый высокий вулкан на нашей планете, зато (и это немаловажно) выше всех среди действующих. Название переводят примерно так: "вода, которую нельзя найти, сколько ни ищи" или "мягкая субстанция, которая позже затвердевает". Сами индейцы называют вулкан просто "обманщиком" за его кажущееся спокойствие: он находится в сольфатарной стадии, то есть время от времени выбрасывает пар вместе с сернистым и углекислым газом. Исследователи отмечают, что "рвануть" он тоже может и никакой уверенности в обратном нет.
Льюльяйльяко, Южная Америка
Высота над уровнем моря: 6739 метров
Статус: действующий
Последнее извержение: 1877 год
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Скрытый от глаз
Вулкан Таму в Тихом океане отнюдь не выше всех. Зато он самый широкий и по общему размеру превзошёл даже марсианский Олимп. Его общая площадь, по последним данным, 533 тыс. квадратных километров. Только мы этого не видим, потому что скрывается эта махина на дне Тихого океана, в тысяче километров от Японии.
Таму, Тихий океан
Высота от основания: 4000 метров
Статус: потухший
Фото © Wikipedia
Гора правды и справедливости
Такие вулканы, как гора Маат на Венере, называют щитовыми за их пологие склоны. У Маат (это имя древнеегипетской богини правды и справедливости) они покрыты застывшей лавой, которая растеклась на 400 километров во все стороны. Что интересно, на снимках вулкан выглядит тёмным в сравнении с другими венерианскими горами, которые кажутся яркими из-за какого-то электропроводящего вещества в атмосфере, и к тому же на склонах нет ударных кратеров, которые остаются от падения метеоритов. Всё это наводит учёных на мысль, что последнее извержение Маат случилось сравнительно недавно.
Гора Маат, Венера
Высота над поверхностью: 8800 метров
Статус: предположительно, действующий
Фото © Wikipedia
Обитель богов
Если сравнивать вулканы по высоте, то в пределах Облака Оорта Марсу нет равных. И Олимп, втрое превышающий земной Эверест, возглавляет рейтинг. Лавы вокруг него столько, что она заняла площадь размером с Италию. Хорошая новость: в последний раз он извергался 2 миллиона лет назад. Не очень хорошая новость: может активизироваться снова.
Олимп, Марс
Высота от основания: 26 000 метров
Статус: потухший
Фото © Flickr/Kevin Gill
Боевые сёстры Олимпа
Недалеко от экватора Красной планеты, напротив Олимпа, расположился целый вулканический район — горы Тарсиса. На снимках из космоса видно, как три горы — Арсия, Аскрийская и Павлина — удивительным образом выстроились как в шеренгу перед генералом Олимпом. По мнению многих учёных, одно из их извержений сдвинуло полюса и уничтожило жизнь на Марсе. В любом случае, известно, что вулканические процессы на Марсе шли дольше, чем на Земле и Венере.
Горы Тарсиса, Марс
Высота от основания: 19 000 метров, 18 000 метров, 14 000 метров
Статус: потухшие
Фото © Wikipedia
Плывущий вулкан
Спутник Юпитера Ио на всю Солнечную систему славится своей бурной вулканической деятельностью. Астрономы быстро поняли, что с ним происходит: небольшое небесное тело (чуть покрупнее нашей Луны) кружится вокруг газового гиганта по эллиптической орбите, и по мере приближения и удаления мощное притяжение Юпитера всё время сжимает и растягивает его, можно сказать, мнёт, как пластилиновый шарик. От таких треволнений, естественно, раскалённое нутро бедного спутника без конца рвётся наружу. Вулканов на нём десятки и десятки, и порой они выбрасывают шлейфы на сотню километров, но одним из самых интересных учёные считают Прометей. Этот вулкан не только не переставая извергает свою магму вот уже несколько десятков лет, но и движется: с момента первого наблюдения переместился на 95 километров.
Прометей, Ио (спутник Юпитера)
Высота потока извержения: 75 000 метров
Статус: действующий, извержение длится непрерывно с начала наблюдений в 1979 году
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