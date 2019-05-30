Новые загадки Плутона. Теплоизоляция подо льдом

Маленький холодный мир, за который обидно даже тем, у кого не было в школе астрономии, вновь доказал, что заслуживает отдельной страницы в учебнике.

Рождение и смерть девятой планеты

Наверное, Клайд Томбо не страдал от буллинга в школе, раз одноклассники так по-доброму написали в книге выпускников: "Он откроет новый мир". Тогда о дипломе астрофизика мальчик мог только мечтать — у родителей-фермеров из Иллинойса просто не было денег. Но когда человек чего-то действительно хочет, это сразу видно: юноша своими руками собрал телескоп, делал рисунки всего, что в него видел, и однажды отправил их в прославленную обсерваторию имени Персиваля Лоуэлла. Поражённый директор немедленно позвал молодого человека к себе — лаборантом-фотографом. Новый сотрудник часами сличал снимки неба, словно играя в "Найди хотя бы одно отличие". И в конце концов нашёл. Так мир узнал о Плутоне. Было это в 1930 году.

Клайд Томбо прожил 90 лет, его не стало в 1997-м. А через пять лет за орбитой Нептуна нашли Квавар — совсем крохотное небесное тело, вроде спутника Плутона Харона. Потом открыли Седну, а уж когда разглядели Эриду, по размерам сопоставимую с Плутоном, астрономы поняли, что их уже многовато получается, такое разнообразие нужно как-то систематизировать. И придумали термин — карликовая планета. Так мы лишились девятой планеты. Теперь их у нас восемь. А всё остальное — "транснептуновые объекты". И Церера между Марсом и Юпитером. Даже термин появился в научном мире жаргонный — "оплутонить". Это значит разжаловать, понизить.

Но прогресс неумолим. Плутон мог оказаться на втором плане для кого угодно, только не для планетологов. В 2015 году NASA отправило к далёкому миру зонд New Horizons. И с того момента началась новая эпоха в изучении маленькой планеты.

Что под сердцем у Плутона

Космический аппарат прислал красивейшие снимки и в числе прочего запечатлел область, по форме очень напоминающую сердце. Официально её назвали в честь Томбо, но в мире больше запомнили именно романтическое прозвище. Астрономам она интересна в любом случае. Во-первых, подозрительно гладкая, особенно с левой стороны. Эта часть удостоилась отдельного названия — равнина Спутника (тем самым почтили запуск в 1957 году самого первого, советского спутника). И там ударных кратеров почти нет. Такое впечатление, будто что-то выравнивает поверхность. Учёные убеждены: внутри идёт какое-то движение. К тому же измерения показали, что недра Плутона потихоньку расширяются. Если бы мирок был насквозь ледяным, то на глубине лёд бы так кристаллизовался, что занимал бы куда меньше места. Вывод один — там вода. Да-да, целый океан. Очень солёный, как Мёртвое море.

Но позвольте! Минус 230 по Цельсию снаружи, холодное каменное ядро внутри — откуда там взяться воде в жидком состоянии? И буквально несколько дней назад наука нашла разгадку: под белоснежным панцирем — тоненькая прослойка промёрзшего метана. Если точнее, то речь идёт о гидратах метана: его молекулы сцепились с кристаллической решёткой льда. Такое соединение хоть и не греет, зато служит парником: оно прекрасно удерживает тепло. За счёт этого подлёдный океан мог продержаться более четырёх с половиной миллиардов лет. Теоретически за это время в нём могла бы и жизнь появиться. Хотя бы "альтернативная", аммиачная, метановая или ещё какая-нибудь. А что?

Удар изнутри

И вот вам ещё один признак удивительной геологической активности столь небольшого, далёкого от Солнца и столь одинокого мира: справа над "сердцем" сидит "паук". Трещины действительно немного похожи на лапки насекомого. Самая длинная — 580 километров. Обратите внимание: они расположились не как-нибудь произвольно и не параллельно друг другу, как многие другие трещины на поверхности Плутона, а именно сходятся в одной точке. Поневоле возникают ассоциации с яичной скорлупой, которую изнутри пробивает цыплёнок. И учёные действительно не исключают, что какая-то сила пыталась пробить ледяную корку и вырваться наружу.

На чём держится атмосфера?

Если вы не знали, на Плутоне она тоже имеется. Правда, из-за слабого притяжения "маленький Мук" Солнечной системы ежечасно теряет сотни тонн своего в основном азотного воздуха. По прогнозам учёных, совсем скоро — к 2030 году — он может остаться совсем без атмосферы. Но только не из-за того, что она улетучится, а из-за того, что просто замёрзнет и "выпадет в осадок" на поверхность. Однако исследователей больше всего удивляет другое: как она вообще там продержалась столько времени? Есть версия, что помог верный друг Харон: время от времени он закрывает собой напарника от солнечного ветра, который даже с такого расстояния легко может сдуть весь воздух.

Странное излучение

Кстати, о солнечном ветре: когда он взаимодействует с тем же азотом или аргоном, возникает рентгеновское излучение. Например, на Марсе и Венере такое есть. Выяснилось, что и на Плутоне тоже, но там оно оказалось настолько мощным, что "в осадок выпали" планетологи: атмосфера-то вроде хиленькая, и вдруг такой повышенный фон. Есть смутные подозрения, что некий неизвестный процесс собирает рядом с Плутоном солнечные частицы. Одни загадки! А вы говорите — карликовая.