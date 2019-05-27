На счёт три вы отдаёте кошелёк. Как работает гипноз и как ему не поддаваться

Наука твердит, что нельзя загипнотизировать человека против его воли. На сеансе, может, и нет. А вот в толпе на улице — пожалуйста.

Гипноз часто называют промежуточным состоянием между сном и бодрствованием. Впрочем, на этот счёт идут споры.

Как это работает?

Профессиональные гипнологи в один голос говорят, что главное в этом деле — чтобы человек был согласен, чтобы он сам этого хотел. Если пациент категорически против и настроен негативно — скорее всего, ничего не получится. Итак, допустим, это дело добровольное — и вот он в кресле напротив мастера своего дела.

Чисто технически первым делом тут нужна какая-то ритмичность и монотонность: спокойная однообразная музыка, знаменитый болтающийся предмет перед глазами или, скажем, поглаживание руки (к этому мы ещё вернёмся). Хотя многие гипнотерапевты просто просят закрыть глаза и полностью расслабиться, и им вполне достаточно воздействия собственного голоса.

Знаете, что такое "сеть пассивного режима работы мозга"? Это такие нейроны у нас в голове. Всякий раз, когда вы сидите где-нибудь, глубоко задумавшись, мечтаете, размышляете, "уходите в себя", они начинают свою работу. Это ещё называют "расфокусировкой". Вот такими вы и нужны гипнотизёру. Не витайте в облаках в многолюдных местах!

Так что же происходит? Вся эта нудность, размеренность погружает мозг в особое "заторможенное" состояние. Он перестаёт воспринимать что-либо вокруг, кроме одного самого яркого сигнала — голоса. Нейроны "пассивности" включены, а те, которые отвечают за восприятие внешних стимулов и сортировку нужной и ненужной информации, наоборот, перестают действовать. Вот тогда человеком становится легко манипулировать. Он выполняет команды. Хотя, как уверяют медики, не любые. Например, то, что человек считает неприемлемым в здравом уме и трезвой памяти, он откажется делать и под гипнозом.

Зачем это делают?

Если говорить о медицине, то это помогает, например, облегчить боль и лечить разные психологические и психические расстройства. В гипнотическом состоянии можно вспомнить "забытые" события далёкого прошлого, которые оказались очень важными в дальнейшей жизни. То есть человек, "проснувшись", может наконец понять, почему всю жизнь боится того-то и того-то. Бывает, что и скрытые творческие способности проявляются. Ну, а о криминальной составляющей гипноза — разговор отдельный.

Какие люди поддаются гипнозу?

— доверчивые;

— эмоциональные;

— слабовольные.

Какие не поддаются?

— рассудительные;

— критически мыслящие;

— спокойные;

— волевые.

Как это делают цыгане?

По алгоритму, отшлифованному столетиями.

Первое. Людное место. Там поневоле "уйдёшь в себя".

Второе. Неожиданность. "Дай погадаю!", "Который час?", "Дай монетку на хлеб!", "Закурить не будет?".

Третье. Воздействие на все возможные органы чувств. Мелькающие пёстрые платья, невообразимый галдёж, вышеупомянутое поглаживание по руке. А запах!

Четвёртое. Контакт. Давят на жалость и при этом незаметно копируют ваши манеры, позу, интонацию, мимику. Представляются "родственной душой", которую среди окружающих инстинктивно ищет любой человек. Любой. Цыганка — это человек, в разговоре с которым вы целиком и полностью правы. Во всём. Ну разве не здорово?

Пятое. Монотонное повторение одного и того же. Например, молитвы, которая "обязательно поможет".

У них даже есть специальный тест для проверки "кондиции". Могут непринуждённо потереть подбородок или, скажем, поправить волосы. "Дозревший" клиент вскоре неосознанно делает то же самое. Значит, он уже готов.

А дальше — вопрос техники. Либо они коллективно обрабатывают содержимое сумок и карманов прежде, чем человек успеет опомниться, либо уверяют, что для снятия порчи надо избавиться от тяжкого груза материальных ценностей или что украшения надо "очистить".

Как не поддаваться?

1. Быть внимательными, мыслить критически.

Цыгане — отличные психологи. Они с первого взгляда видят человека уверенного и наблюдательного. Такой им не подходит, они к нему даже не подойдут.

2. Дать неожиданный ответ.

Бить их же оружием. В Сети ходит байка о человеке, который при виде подбежавшей к нему гадалки не растерялся и выпалил: "Дай пять рублей!" Пишут, что она опешила и молча протянула ему монету. Юмор — великая вещь.

3. Не торопиться и сохранять спокойствие.

То есть не впадать в панику и отчаяние после слов о том, что подруга на вас порчу навела. Эта потрясающая новость — ещё не повод остаться без гроша.

4. Читать про себя любимое стихотворение.

Или молитву, или детскую считалку — кому что первым в голову придёт. Считается, что это мешает мошеннику влезть в вашу голову.

Если верить гипнологам, получается, что нам морочат голову потому, что мы сами на это соглашаемся. Не надо соглашаться. Не надо слепо верить. Побольше здорового скепсиса.