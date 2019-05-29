Помеха военным и ФСБ? Чем опасен глобальный спутниковый интернет Илона Маска

Первые 60 спутников системы Starlink уже летают по орбите. Техногики визжат и радуются, предвкушая дешёвый и быстрый интернет. Те, кто знает законы и физику, сильно взволнованы — 12 тыс. спутников создают реальную угрозу здоровью и жизни тысячам людей.

Договариваться не будет

Первая, и самая важная причина, по которой на Илона Маска ополчились сначала российские военные, а потом и ведущие учёные из нескольких стран, — наплевательское отношение к любым законам, кроме американских. И хотя Договор о космосе от 1967 года подразумевает, что в космосе нельзя вести никаких боевых действий, ещё ни одна страна в мире не выводила на околоземную орбиту 12 тыс. спутников.

Разумеется, до того момента Федеральная комиссия по связи США выдала Илону Маску разрешение на проект спутникового интернета Starlink, прошли консультации с военными, американским спутникам Илон Маск не мешает и мешать не может. А как быть с другими?

Каждая страна располагает собственным частотным диапазоном, необходимым для работ систем связи и коммуникации. В США и России для военных и гражданских частот зарезервированы определённые диапазоны, использование которых строго регламентировано, а их количество и объём, как легко догадаться, не бесконечны. В частотном диапазоне К-Ка (от 22 Ггц) и V (60 ГГц) у SpaceX работает несколько видов спутников. Поэтому на этих же частотах в России работает несколько видов спутниковой связи, в том числе и военной.

Важно понимать, что вывод на коммерческий рынок связи формата 4G долгое время согласовывался операторами именно с Минобороны России — основным эксплуатантом высокочастотных сетей. Если учесть, что Илон Маск решил без спроса и без договорённостей с Россией "забрать под себя" огромный сектор "частотного пространства", то почти наверняка вся военная и гражданская спутниковая связь в России после развёртывания Starlink будет работать с перебоями. И это только верхушка айсберга.

ДТП в открытом космосе

На самом деле на другие космические аппараты основателю Tesla и SpaceX просто наплевать. Если подходить к вопросу ещё более основательно, то стоит заметить, что большая часть спутниковой группировки находится не на геостационарной орбите — в основном спутники Starlink будут размещаться на более низких орбитах.

Это хорошая новость для американцев и для тех, кто работает по их стандартам, но плохая для всех остальных. Учитывая объём группировки и даже минимальную кинетическую энергию каждого аппарата с массой в 250 килограммов, многократно возрастёт возможность столкновения.

И хотя все договорённости по освоению космического пространства обычно скрепляются документами и серьёзными протоколами на уровне ООН, SpaceX и их глобальный интернет формально находятся вне юрисдикции — компания всё-таки частная. Не стоит забывать, что кроме Илона Маска собственные спутники на орбиту начала выводить компания OneWeb, а через некоторое время на низкой околоземной орбите окажется более 3 тыс. спутников компании Blue Origin. Прибавьте к этому уже спроектированные и профинансированные проекты Boeing (2956 спутников) и Samsung (4700 спутников), на выходе получается почти 20 тыс. космических аппаратов, которым для нормальной работы нужны широкие диапазоны частот.

Никто из этих компаний под определение государственных не подпадает, а значит, кто первым зарезервирует под себя ближний космос, тот и заберёт большую часть доступных для вещания частот — остальным придётся либо перекупать частоты, или пытаться "забивать" их прямо в космосе, или настраивать аппаратуру под другие параметры работы.

Источники Лайфа, близкие к военно-промышленному комплексу, подтверждают, что вероятные проблемы от использования многотысячной группировки американских спутников уже просчитываются профильными предприятиями оборонного сектора.

Безусловно, такое количество спутников будет мешать. С приёмом и передачей сигналов могут возникнуть ощутимые трудности Источник в ОПК

Игра на все деньги

Но и это не самое страшное. Опасность спутникового интернета лучше остальных понимали в Федеральной службе безопасности. В октябре 2018 года агентство Reuters сообщило, что спутниковый интернет OneWeb создаёт угрозу национальной безопасности России, поскольку несколько крупных регионов страны попадают в полную зависимость от иностранной сети. Российские военные уже выступили с соответствующим заявлением.

Кроме того, в России своего аналога американским и британским системам не существует. Российский проект глобального спутникового интернета "Сфера" пока существует только на бумаге и вряд ли когда-нибудь появится на свет, тем более в качестве конкурентного, высокотехнологичного продукта. Важно пояснить — в каждой стране не только Илон Маск, но и любой другой человек или компания, пожелавшие дать миру дешёвый интернет, обязаны регистрировать частоты для вещания. Учитывая текущий уровень отношений даже с ближайшими союзниками, интернет Starlink могут зарегистрировать в США, Европе и странах — союзниках по НАТО, но c раздачей интернета в других странах у Starlink могут возникнуть большие трудности.

При ближайшем рассмотрении сказки под названием "Дешёвый и быстрый интернет для всех" не только вспоминается фильм Kingsman, где главный злодей манипулирует общественным сознанием, но и другие, уже не выдуманные вещи. За ближайшими примерами не нужно далеко ходить. Самый первый — социальная сеть Facebook, цензура в которой по отношению к пользователям из определённых стран достигла беспрецедентного уровня, и корпорация Google, отказавшая китайской компании Huawei в обслуживании из-за санкций.

Важно понимать, что глобальный интернет, каким бы дешёвым и доступным он ни был, должен работать так, чтобы соответствовать законам множества государств. Что касается Илона Маска, то никаких заявок на "согласование" работы интернета Starlink еще не подавалось. А это значит, что там, где американский миллиардер решил заняться самоуправством, его интернет будут глушить. И дело даже не столько в безопасности государства, сколько в наглости и отказе от регистрации по всем правилам рынка.