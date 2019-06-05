Чужое ворошат, а своё не помнят. Зачем американцы сняли "Чернобыль"

Финал сериала "Чернобыль", который посмотрели миллионы зрителей по всему миру, заставляет задуматься, почему именно на советских трагедиях сериальные гиганты вроде HBO продолжают делать кассу.

Омерзительная правдоподобность

Большая часть американских фильмов и сериалов про русских, даже в лучшие годы Голливуда, изобиловала забористой "клюквой" и отсутствием даже минимального понимания не то что глубины русской души, а обычного русского языка. Те, кто любил американские блокбастеры, наверняка помнят паспорт на имя Лштшфум Ащьф в фильме про Джейсона Борна и донельзя бездарное Туча Фзнамзнон из фильма "День независимости". Особенно гадко на душе было от того, что в принципе неплохие фильмы с участием русских так бездарно обгаживались огромной индустрией, для которой нет никаких проблем соблюсти все тонкости через наём специального человека.

Многосерийный фильм "Чернобыль" от создателей "Игры престолов" — исправление всех голливудских ошибок за десятки лет. Шрифт на плакатах, автомобили, одежда, причёски героев, стиль разговора, бумаги на дубовых "партийных" столах в кабинетах, дозиметры у ликвидаторов аварии — всё, за редким, едва уловимым исключением, аутентично настолько, что с первых минут просмотра возникает ощущение полного погружения в произошедшее. Сходит это мимолётное заблуждение так же быстро, как и обволакивает. За хорошей картинкой, созданной колоссальными усилиями огромной группы людей, стоит всё та же пропагандистская методичка про "тупых русских", которые способны угробить любое дело.

Если пример сериала "Чернобыль" не слишком убедителен, то в американских ситкомах тема "русских бездарей" тоже несколько раз мелькает в разговорах как бы между делом. К примеру, зрителям сериала "Теория большого взрыва", который, кстати, невероятно популярен в России, в паре серий тоже припомнили русские ракеты и "народ, который подарил миру Чернобыль". По другим происшествиям с радиоактивными материалами американцы снимают сериалы и фильмы не так охотно, хотя их (происшествия) вполне можно сопоставить с аварией на Чернобыльской АЭС.

Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло отметил, что на Западе в целом очень любят делить людей на правильных и неправильных. И Чернобыль в этом смысле — идеально спроектированный и собранный пропагандистский механизм, в котором перегибы и умение выдавать белое за чёрное — обычное дело.

Максимально тщательно создавался образ странных, непонятных людей, которые живут не так, как на Западе, от которых можно ждать чего угодно Андрей Манойло

При этом дань жертвенности советского народа не отдали вовсе — в последнем эпизоде сериала главные действующие лица, а также описание масштабов ликвидации упоминаются как бы между делом, в качестве не такого уж и важного аспекта.

Как сейчас выглядит зона отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, смотрите в репортаже нашего специального корреспондента Артура Матвеева.

Ужасный ужас ужасных русских

Аутентичность реквизита — пожалуй, единственное, что роднит сериальный "Чернобыль" с настоящей трагедией. Большая часть показанных событий вызывает настолько много размышлений, что напрашивается вопрос: а не хотели ли создатели сериала показать именно это — повальное варварство русских — от хмурых кагэбэшников до учёных? После просмотра последнего эпизода сложилось впечатление, что единственная цель сериала состояла в том, чтобы намеренно очернить подвиг и весь советский народ, который, в общем-то, и подарил миру ядерную энергетику. Всё это незаметно с виду. На первый взгляд может показаться, что намерения у авторов сериала были самые благие.

Кстати. Чтобы понять, насколько правдив сериал, мы специально побеседовали с ликвидаторами аварии. Интервью с ними можно посмотреть ниже.

На самом деле всё буйство фантазии сценаристов раскрывается в мелочах. Взять хотя бы академика Легасова. Сыгравший советского учёного актёр Джаред Харрис мог не знать, что на самом деле Легасов был человеком волевым и все вопросы с руководством обсуждал в ходе жёсткой дискуссии. Заискиваний и синдрома "глазки в пол" у советского учёного не наблюдалось, однако в сериале его изобразили именно таким — почти бесхарактерным, неспособным на жёсткие переговоры с начальством.

Изучая историческую неразборчивость сценаристов, можно заметить и другую странность. Удивительным образом за Западе не снято ни одного телевизионного сериала про аварию на АЭС Три-Майл-Айленд (американский Чернобыль), которая случилась за семь лет до событий на ЧАЭС.

На этой АЭС, кстати, тоже случилось разрушение активной зоны реактора, а участок, равный по площади Люксембургу, с предельным уровнем радиации существует там до сих пор. Сериалов об этом происшествии, во всяком случае в сетке таких монстров, как HBO или CBS, всё равно увидеть нельзя. Знаете почему? Потому что дураки и неумёхи — это Чернобыль, а случайность и ошибка — это Три-Майл-Айленд. Не перепутайте.

Кстати, знаменитая АЭС "Фукусима-1", из-за которой у японцев появился панический страх перед атомной энергетикой, тоже почему-то не является темой для съёмок художественных фильмов, хотя станция, выражаясь простым языком, была построена "через одно место". Начать стоит хотя бы с того, что вина за аварию на АЭС "Фукусима-1" целиком и полностью лежит на американцах.

Контракт на строительство станции осваивала американская компания General Electric, специалисты которой проводили оценку сейсмоустойчивости и выбирали место для строительства энергоблока. Именно из-за их безалаберности (или злого умысла, уж как судить) огромная волна после землетрясения в океане накрыла энергоблоки и спровоцировала отключение систем защиты.

Взрыв трёх энергоблоков один за другим и пожар в четвёртом — это, по мнению западного мира, который (в отличие, конечно же, от русских) знает толк в строительстве безопасных АЭС, не так страшно, а обсуждать это не нужно. Именно по этой причине сразу после новостей об утечке радиации американским военным отдали приказ подготовиться к срочной эвакуации с территории Японии.

Продолжают травить

К слову, о "Фукусиме-1". Если взять взрыв на Чернобыльской АЭС за эталонный (по шкале ядерных угроз), то АЭС "Фукусима-1" — это своеобразный "Чернобыль в кубе". Но об этом от уважаемых западных партнёров, конечно, услышать нельзя. В зарубежной прессе и на ТВ не очень любят говорить, какие именно радиоактивные вещества попали в воздух, почву и воду из-за атаки цунами на атомную электростанцию и взрывов сразу трёх энергоблоков. И на это есть причина.

Краткий перечень смертельных веществ таков: Цезий-137 (полураспад — 30 лет), Цезий-134 (полураспад — два года), Йод-131 (полураспад — восемь дней), Плутоний-241 (полураспад — 15 лет), Плутоний-239 (полураспад — десять лет), Плутоний-238 (полураспад — 90 лет), Плутоний-240 (полураспад — 6,5 тысячи лет) и другие изотопы и элементы, из-за которых окрестности города стали непригодными для жизни на тысячи лет вперёд.

Правда, об этом широкой публике говорить не любят. Именно потому, что тема с аварией на АЭС "Фукусима-1" старательно "затаптывается" и забывается, запросов в поисковиках на тему японской трагедии в 20 раз меньше, чем на тему Чернобыля. И сериал здесь, кстати, совсем ни при чём. Срок ликвидации аварии, обозначенный отметкой в 40 лет, внезапно стал не так критичен. И это при том, что 30 лет на ликвидацию последствий аварии на ЧАЭС неоднократно указывались как "чудовищные" и "недопустимые" сроки.

Но важно другое. Несмотря на то что японцы уже вложили миллиарды долларов в ликвидацию последствий, "Фукусима-1" продолжает источать смерть. Внутри реакторов по-прежнему находится расплавленное ядерное топливо, достать которое без чудовищных жертв попросту нельзя. Про вопиющую бездарность и безалаберность инженеров, спроектировавших станцию, тоже вспоминать не любят. Именно по их вине произошло расплавление бетонной "подушки" — основания АЭС, и именно из-за этого радиоактивные вещества попадают в грунтовые воды.

Охлаждать руины станции пробовали с помощью обычной воды, но внезапно выяснилось, что девать заражённую радиацией воду некуда. После консультаций специалистов компании TEPCO с американцами было принято "гениальное" решение — воду просто начали сливать в океан. Этим, кстати, занимаются до сих пор, но уже тайно — по 100 тонн заражённой воды сливается в Тихий океан каждый день.

Всего за несколько недель эта отрава заразила не только акваторию возле Японии, но и добралась до берегов США, Канады, стран Южной Америки, Австралии, а также до Тихоокеанского побережья России. На вопросы Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) Минэнерго США и Пентагон отвечают в стиле "отвалите, это секретно", а заражённая вода продолжает сливаться в океан, потому что другого решения просто нет. И при этом о непрофессионализме и вопиющем сокрытии следов аварии говорят только тогда, когда вспоминают Чернобыль.

Кандидат технических наук, физик Борис Кулешов в беседе с Лайфом отметил, что авария на "Фукусиме" ещё долго будет оказывать влияние на здоровье миллионов людей.

Выброс такого количества радиоактивных материалов непредсказуем, и последствия ещё не ясны до конца. Первые проблемы не только в Японии, но и в США, и в Южной Америке, начнутся лет через пять, если проблему с Фукусимой не решат Борис Кулешов

Постепенно начинают вымирать

Удивительно, но теме вымирания японцев тоже уделяют подозрительно мало внимания. В потоке не стихающих воплей о том, что Чернобыль "загубил" чуть ли не всю Европу, как-то забывают упомянуть, что с 2011 года, после переселения большей части облучённого радиацией населения, даже официальная статистика по смертности в соседних с "Фукусимой-1" префектурах увеличилась в два раза и продолжает увеличиваться по экспоненте. Главные причины — диабет, рак, болезни сердца и другие "радости", которые дарит сильнейшая радиация.

Но злодеи, которые едва не погубили мир, — всё равно русские. И только им, и никому другому, принадлежит первенство по части самых ужасных катастроф с радиоактивными материалами. Сейчас о событиях 1986 года готовятся снимать фильмы российские режиссёры и сценаристы. Но, учитывая уровень отношения к такому кино и развитие российского кинематографа в целом, вряд ли стоит ожидать, что российская официальная версия Чернобыля превзойдёт показанных HBO шахтёров без трусов и наглых, жадных до власти партийных аппаратчиков.