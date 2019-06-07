Яркая, долговечная и без ртути. В Физтехе придумали лучшую лампочку в мире

Фото © Flickr / Stephen Poff

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Изобретение оказалось очень кстати: с 2020 года ртутные лампы запретят, да и вообще хвалёные "энергосберегающие" уже просто бесят.

Стоишь как дурак в темноте под перегоревшей лампочкой за 500 рублей, которую купил всего полгода назад. Знакомая ситуация? А ведь обещают чуть ли не восемь лет верной службы. Компактные люминесцентные лампы, которые в миру величают "энергосберегающими", запустили целый фейерверк ругательств в домах россиян. Что не так? Оказывается, они чрезвычайно нежные и удивительные: и перепадов напряжения боятся, и часто включать-выключать их нельзя, и от жары, и от холода их оберегайте. Ну извините, такова селяви, всё это наша повседневная жизнь, вообще-то.

Многие нашли утешение в лучах светодиодов. Вот у них действительно неплохой "заявленный" срок службы: лет пять, если жечь по шесть часов в день. Да и ртути нет, а это, как-никак, немаловажно. Но и тут незадача: блоки питания то и дело подводят, из-за них светодиодная лампа по факту живёт год-два. Да что опять? Оказывается, конденсаторы виноваты. Во-первых, они стареют не только по мере использования лампочки, но и вообще — от времени. Солдат спит — служба идёт. А откуда мы знаем, сколько лампа пролежала на складе, прежде чем мы её купили? К тому же эти конденсаторы в большинстве случаев вмонтированы прямо в корпус лампы и парятся там в замкнутом пространстве. Да и что греха таить: если светодиодик заманчиво стоит рублей сто, то конденсатор-то у него тоже дешёвенький, китайский. Потому и быстро вздуваются там всякие эти электролиты. Лампа начинает агонизировать противным мерцанием и в конце концов гаснет. Раньше, чем обещали в рекламе. Вот тебе и экономия.

И теперь, после всех невзгод, гремят фанфары. Или нет, звучит Immigrant song Led Zeppelin (Не слышали? Shame on you! Хоть в "Человеке-пауке" найдите). И, само собой, появляются супергерои — гении с кафедры вакуумной электроники Московского физико-технического института. Легендарного Физтеха. Без шуток. Гении. Что они придумали?

Как люди скромные, они подчёркивают — придумали это ещё в 80-е. С тех времён технари пытались сделать лампочки по принципу кинескопа (для тех, кто родился не в СССР: были такие штуки в старых телевизорах). Отличный повод стряхнуть пыль с учебника физики за 10-й класс и поискать, где там написано про аноды и катоды. Так вот: "Катод — отрицательно заряженный электрод". Анод, стало быть, положительно. Эти две абсолютно не согласные друг с другом личности оставляют наедине в колбе среди полного вакуума. Естественно, они начинают ужасно ругаться. По-научному это называется "значительная разность потенциалов". Злобный катод исходит электронами и атакует ими добродушного соседа. Но бедняга, вместо того чтобы отвечать той же монетой, подставляет под удары слой особого вещества — люминофора. И агрессия превращается в свет. Красиво, правда?

<p>Фото © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crookes_tube-in_use-lateral_view-standing_cross_prPNr%C2%B011.jpg" target="_blank">Wikimedia Commons</a></p>

Так работали кинескопы, и такими же можно сделать обычные лампы. И даже продавались они одно время в Штатах. Но были громоздкие, да и включались не сразу (читатель постарше, наверное, помнит, как картинка медленно "всплывала" из небытия после включения телевизора). И довольно быстро люди забыли сказку о "злом катоде и добром аноде". Но идея-то осталась.

Как выяснилось, обычно катод потому и "бесится", что его разогрели. Со временем учёные вывели особый "сорт" катода — холодный. Он вредничает от одного лишь воздействия электрического поля. Просто характер такой. Но он был недолговечный и слишком дорогой. И жестоко бились над этой задачкой долгие годы, пока слава победителей соревнования не досталась учёным из МФТИ.

Наша лампочка не боится повышенных температур, в отличие от светодиода, и может эксплуатироваться там, где светодиод быстро потеряет яркость, например, в спотовых потолочных светильниках, где не обеспечивается хорошее охлаждение

Дмитрий Озол, сотрудник кафедры вакуумной электроники МФТИ

Добиться всего этого помог обыкновенный углерод: катод сделали из углеволокна со множеством микроскопических шипов. Теперь он стал ещё злее.

<p>Фото © <a href="https://mipt.ru/news/lampochka_sheshina_budet_konkurirovat_so_svetodiodami" target="_blank">Официальный сайт Московского физико-технического института</a></p>

Мы научились создавать из углеродных волокон такую конструкцию, которая не боится ионной бомбардировки, даёт высокий эмиссионный ток, технологична и дешева в производстве. Это чисто наше ноу-хау, такой технологии нет больше нигде в мире

Евгений Шешин, автор работы, профессор МФТИ

<p>Фото © <a href="https://mipt.ru/za-nauku/hardcopies/2006/1753-1755/wewin.php" target="_blank">Официальный сайт Московского физико-технического института</a></p>

В Физтехе изобретение так и назвали — лампочкой Шешина. Официально она именуется "катодолюминесцентной". Разработчики уверяют, что для неё не нужно никакое импортное сырьё и производство можно наладить на любом российском электроламповом заводе. Если бы ещё сказали когда. И сколько всё-таки будет стоить лампочка. Но это уже не к ним вопросы.

Автор:
АР
Адель Романенкова
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