Вакцина, которой нет. Почему учёные не могут создать лекарство против ВИЧ

Синтезирование этого препарата позволит избавить людей от самой страшной неизлечимой болезни. В последние несколько лет учёные начали экспериментировать с лечением ВИЧ у людей, но эффективного лекарства по-прежнему нет.

Почему это сложно?

В марте 2019 года учёные сообщили о третьем случае излечения ВИЧ. Все новостные агентства тогда пестрили заголовками о том, что после десятилетий поисков и разработки вакцины страшная инфекция наконец-то побеждена. На самом деле медикам удалось добиться лишь частичной победы над недугом с помощью повторения пересадки костного мозга от пациента с мутацией в гене CCR5. К большому сожалению, даже многие специалисты истолковали этот успех неправильно.

К массовой терапии такое лечение не имеет и не могло иметь никакого отношения. Сама по себе пересадка костного мозга — крайне дорогая операция, да и никакого избавления от ВИЧ нет: организм действительно начинает вырабатывать антитела к вирусу, но однажды попавшую в организм инфекцию нельзя убить даже с помощью дорогой операции по пересадке костного мозга.

В 2018 году руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Вадим Покровский отметил, что небольшая часть населения Северной Европы и России невосприимчива к заражению ВИЧ. Сейчас учёные работают над тем, чтобы научиться переносить эту невосприимчивость от одного человека к другому и искусственно создавать супериммунитет. Однако до готового к применению лекарственного препарата пройдёт ещё немало времени.

Достижение, которого нет

Китайский учёный Цзянькуй Хэ приблизился к разгадке ВИЧ ближе всех, он работал над решением проблемы много лет. Правда, и его успех (в очередной раз) приняли за достижение, которого на самом деле пока нет. Напомним, в 2018 году Цзянькуй Хэ шокировал научный мир своим рассказом о том, что редактирование генома в эмбрионах позволило наделить будущих детей устойчивостью к страшному вирусу. С помощью генетических "ножниц" — технологии CRISPR — Хэ смог удалить "брешь" в организме человека, с помощью которой вирус проникал внутрь.

И хотя рождение полностью здоровых детей от здоровой матери и заражённого вирусом отца, на первый взгляд, прошло нормально, до сих пор уникальных ГМО-близняшек так и не показали миру. И нет никакой уверенности в том, что Цзянькуй Хэ не сфальсифицировал собственные исследования. Кроме того, беспокойство учёных вызвал и другой факт — метод китайского генетика касался зародышей человека, но никакой пользы для уже инфицированных ВИЧ людей такие исследования не принесли.

Не столько лечит, сколько наоборот

Для здоровых людей проку от таких достижений практически нет, а вот вред организму нанести можно запросто. Американские генетики выяснили, что достижения китайского учёного не только не продлят жизнь трансгенным детям, но и существенно укоротят её. Исследователи пришли к выводу, что мутация в гене CCR5, дающая человеку иммунитет к вирусу, оказалась опасной для носителей. Пока организм молод и способен "обновлять" иммунную систему, никаких проблем нет. Сложности, как отмечают учёные, начнутся в преклонном возрасте — мутация гена, согласно исследованиям, увеличивает риск преждевременной смерти более чем на двадцать процентов.

В связи с этим учёные отмечают, что использование таких инструментов, как CRISPR, не только небезопасно, но и может противоречить принципам медицины и науки как таковым. По словам американских генетиков, "генетические ножницы" — настолько несовершенный инструмент для редактирования ДНК, что любое вмешательство в геном неизбежно будет сопровождаться тяжёлыми болезнями. И предсказать такое развитие событий учёные не могут просто потому, что... сама технология CRISPR так и не изучена до конца. Если говорить простым языком, то вся современная генетика на этом уровне работает по принципу "может, сработает, а может, и нет".

Потолок знаний

Несмотря на десятилетия исследований, ВИЧ по-прежнему остаётся малоизученной болезнью. После того как в начале 80-х вирус был классифицирован и зарегистрирован, стала известна его генная и клеточная структура, однако никакого эффективного лечения за (почти) 40 лет исследований придумать не удалось. Единственное, что предлагает современная медицина, — это антиретровирусная терапия, с помощью которой удаётся подавлять активность вируса. Однако полностью удалить инфекцию из организма при таком лечении всё равно нельзя. И хотя пациенты с ВИЧ могут спокойно прожить до ста лет, учёные по-прежнему упираются в "потолок знаний", который не позволяет установить природу этого заболевания и лишает учёных возможности создать эффективное лекарство.