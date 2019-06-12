Кто сможет жить на Марсе? Земные организмы способны выжить на Красной планете

Внимание всем, кто любит рассматривать снимки поверхности Красной планеты. Если заметите камни, подозрительно похожие на пасту феттуччине, это будет означать одно из двух: либо вы забыли пообедать, либо на Марсе процветают бактерии-экстремофилы, точно такие, какие есть на Земле, но предпочитающие суровый "марсианский" климат.

Мало кислорода и сколько угодно ультрафиолета — настоящий курорт с точки зрения этого живого существа. У нас на Земле такое уютное местечко тоже при желании найти можно. Например, в Йеллоустоне (США, штат Вайоминг). Это один из крупнейших национальных парков в Штатах. Там есть огромный супервулкан, а ещё полно пещер, каньонов и гейзеров. Именно в горячих серных источниках обосновалась эксцентричная бактерия с непроизносимым названием Sulfurihydrogenibium yellowstonense. Yellowstonense, надо понимать, потому как из Йеллоустона, а в остальном главное — sulfuri, что значит "серная", серу любит. Так её попросту и называют.

А ещё эти бактерии прекрасно себя чувствуют в кипятке и нисколько не боятся мощных потоков, которые могут снести и не такую мелочь, как они. Что значит взаимопомощь! Микробы цепляются друг за друга — бабка за дедку, дедка за репку. Для этого у них есть специальное липкое вещество вроде слизи. И получаются длинные-предлинные микроскопические "паровозики", похожие на нити, а точнее — на те самые итальянские тонкие макароны. И горячие волны им нипочём, просто развеваются, как волосы. От такой бурной жизнедеятельности со временем остаются соответствующие следы на горных породах. По ним очень легко узнать эти самые "феттуччине".

Спрашивается, у нас что, жить больше негде? А им и там хорошо. И вообще, мы с вами, по сравнению с sulfuri, на этой Земле — без году неделя. А они были, когда на планете и кислорода-то не было. Миллиарда два с половиной лет назад.

Именно это и интересно астробиологам. Потому что на Марсе им бы явно понравилось. Между прочим, весной на южном полюсе планеты бьют углекислотные гейзеры, а такое sulfuri тоже уважают.

Конечно, пока это всё только гипотетически. Зато известно, что именно искать. К тому же признаки возможной жизни на Красной планете уже находили. Присмотритесь к фото внизу: на нашей планете такие штуки сами собой не возникают, их делают цианобактерии. В них происходит фотосинтез, они делают органические вещества из неорганических и в ходе дела накапливают карбонаты, из которых постепенно выстраиваются вот такие "нашлёпки" — строматолиты. Это целая экосистема. Представьте себе удивление учёных, увидевших такое в марсианском кратере Гейла, где, по их мнению, в стародавние времена было озеро.

И ещё немного о том, что на Марсе можно поискать в смысле жизни. В арктической вечной мерзлоте нашли необыкновенно выносливые археи и другие бактерии и пару лет назад решили проверить, каково им будет на соседней планете. Создали все условия, а по радиации даже куда более тяжёлые: на Марсе гамма-излучение примерно восемь рад в год, а подопытные микробы облучили аж целой сотней килогрей — это десять миллионов рад. И ничего! Живы и к обмену веществ способны. Так что если на Марсе их нет, то очень жаль — там им самое место.