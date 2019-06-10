Кого оставят без работы? Топ-10 профессий, освоенных роботами

Ну всё. Скоро придём в отдел кадров устраиваться на работу, а там сидит совершенно незаменимый сотрудник и приторно-вежливым голосом спрашивает: "Чем могу быть полезен?" Ему же, подлецу, платить не надо.

Водит машину

Про Tesla и так пишут достаточно, но пока компания разрабатывает свой суперумный чип и оправдывается за смертельные аварии, в России придумали систему, которая, судя по видео, замечает впереди и пешеходов, и грузовики. Делают такое в Cognitive Technologies. И там уверяют, что это не просто круиз-контроль, а именно искусственный интеллект (ИИ). По данным компании, он "видит", что в сторону дороги кто-то идёт или бежит, и, если пешеход вдруг скроется за столбом или за деревом, машина о нём не забудет и обязательно притормозит или перестроится.

И ещё одна отечественная разработка. На этот раз не для города, а для дикого и глухого бездорожья. Как мы любим. Вездеход Volgabus холдинга "Бакулин моторс групп". Преодолевает преграды высотой более полутора метров, обладает машинным зрением и ведёт разведку местности. Само собой, всё это своим ходом, без всякого водителя. Чудо-машину хотят отправить за полярный круг — грузы доставлять.

Определяет, что ты пьян

Таким помощником обзавелись в Uber. Искусственный интеллект анализирует, как ты заказываешь такси: насколько быстро набиваешь текст, много ли в нём ошибок, а также как ты при этом идёшь. И если все эти действия мало похожи на поведение человека в здравом уме и трезвой памяти, то могут и отказаться выслать машину.

Видит сквозь стены

В Массачусетском технологическом институте придумали такой алгоритм на основе ИИ, который может с помощью радиочастотных сигналов определять, есть ли кто за стеной, где именно находится и куда направляется. Ах, какое полезное изобретение!

Работает в банке и на бирже

Теперь работникам банков не надо мучиться, изучая кредитные истории клиентов. ИИ сделает всё сам, причём намного быстрее. В американском финансовом холдинге JPMorgan Chase в 2017 году запустили платформу COiN, и она за несколько секунд просматривает 12 тысяч кредитных соглашений. Служащим компании на это понадобилось бы 360 тысяч часов. И это лишь два примера, а на самом деле есть внушительный список всевозможных программ, которые сами ведут торговлю акциями, определяют средневзвешенную цену и так далее.

Ставит диагноз и консультирует пациентов

В России есть такая программа — TeleMD, она распознаёт и анализирует данные рентгеновских снимков, маммографии, МРТ, КТ, находит злокачественные образования и определяет стадию заболевания. В США и ещё нескольких странах работает аналогичная система от IBM — Watson Health. Британские офтальмологи пользуются технологией DeepMind Health — она выявляет пусть и не все, но, по крайней мере, некоторые проблемы с глазами.

Понимает, почему младенец плачет

Представьте, в США опробовали уже такой сервис. Компьютер отправили в роддом в Иллинойсе. Там он прослушал и проанализировал крики новорождённых. Опытные медсёстры и врачи при этом "объясняли", что означает та или иная интонация. ИИ быстро разобрался и теперь различает "слова" этого удивительного языка.

Играет. И выигрывает

После того как в 1997 году компьютер Deep Blue корпорации IBM обыграл Гарри Каспарова, многие были разочарованы: выходит, для игры в шахматы нужно не так уж много ума. Искусственный интеллект нисколько не обиделся и принялся осваивать древнекитайскую настольную игру го, а ведь в ней намного больше возможных вариантов следующего хода. Говорят, её просто нереально просчитать.

Теперь ИИ увлечённо играет в Dota 2, и он уже не один, с ним целая команда таких же ботов — OpenAI Five. Великолепная пятёрка всегда рада сразиться с достойным соперником.

Делает мемы

Тут вроде бы особенно высокого IQ не требуется, но есть один важнейший нюанс — чувство юмора. Оцените, насколько остроумным оказался ИИ: просмотрев 40 тысяч мемов в Интернете, он создал целую галерею собственных шедевров.

Пишет картины

Кстати, о шедеврах. Взгляните, картина называется "Портрет Эдмона Белами". Персонаж вымышленный, и вымышленный отнюдь не человеком. Французские исследователи ознакомили компьютер с творчеством художников XIX века, и в ответ он одарил создателей коллекцией портретов благородных представителей никогда не существовавшей семьи Белами. И что бы там ни сказали искусствоведы и ценители, а "Эдмона" купили в Нью-Йорке за 432,5 тысячи долларов.

#AuctionUpdate The first AI artwork to be sold in a major auction achieves $432,500 after a bidding battle on the phones and via ChristiesLive https://t.co/XiDVxVGa1n pic.twitter.com/7dxirT55i8 — Christie's (@ChristiesInc) 25 октября 2018 г.

Сочиняет стихи

Эта история о том, как программисты "Яндекса" Иван Ямщиков и Алексей Тихонов создали нейронную сеть и загрузили туда 200 мегабайт стихов — и классических, и современных. А если ты прочитал столько стихов, значит, ты всё-таки не совсем робот.

В ожиданьи чудес, невозможных чудес,

Я смотрю в темноту, но я не верю в прогресс.

Я хочу быть убийцей, я хочу быть живым,

Мне осталось всего лишь дожить до седин.

Ты меня не отпустишь в свой собственный век,

А в глазах у тебя апельсиновый снег.

И не будет в помине разломленных птиц,

И опять ничего, кроме будничных лиц.