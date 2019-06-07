Как сохранить климат. "Русал" разработал программу защиты и сохранения лесов

Для этих задач компания модернизировала производство и вложила значительные средства в экологические программы

Тушение лесных пожаров и сохранение лесного фонда — одно из важнейших направлений, по которому работают несколько крупных ведомств и министерств. В силу множества причин такие пожары крайне тяжело нейтрализовать. К примеру, только за минувшие сутки в Иркутской области ликвидирован лесной пожар на площади 16 гектаров. Как отмечает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, после обследования территории с воздуха удалось обнаружить 12 подземных пожаров.

В начале мая 2019 года лесные пожары из локального очага переросли в настоящее стихийное бедствие. Всего, по данным экстренных служб, горело 5010 гектаров. Большая часть охваченной огнём территории (3383 гектара) — лесной массив, на восстановление которого могут потребоваться десятки лет.

В летний период ситуация, казалось бы, находится под постоянным наблюдением, но каждый год экстренные службы направляются работать в зонах, где могут загореться огромные площади. 2019 год не станет исключением — по прогнозу иркутского Росгидромета, с 6 по 8 июня местами по области ожидается высокая (4-й класс) и чрезвычайная (5-й класс) пожароопасность лесов.

Ради сохранения лесного фонда российский производитель алюминия "Русал", Федеральное агентство лесного хозяйства и Правительство Иркутской области в рамках Петербургского экономического форума подписали соглашение о посадке на территории края не менее 500 тысяч деревьев на площади 125 гектаров. Стоит отметить, что недопущение пожаров — лишь часть глобального проекта, главная цель которого — восстановление и защита лесных зон по всей стране.

Комплекс мероприятий по охране окружающей среды в Иркутской области — это часть масштабного проекта по восстановлению и защите лесов, который "Русал" реализует в рамках комплексной программы по сокращению углеродного следа. Она получила название "Под зелёным крылом" и предполагает посадку деревьев в различных российских регионах и организацию работ по охране лесов от пожаров и незаконных вырубок.

В рамках этой деятельности силами компании ранее удалось посадить 500 тысяч деревьев на территории Красноярского края. "Под зелёным крылом" "Русала" в Красноярском крае в ближайшие годы будет находиться и более 500 тысяч гектаров резервных лесов Нижне-Енисейского лесничества. Охрана леса на этой территории впервые будет проводиться с помощью авиации.

Отмечается, что программа "Русала" по восстановлению и защите лесов способствует достижению цели ООН в области устойчивого развития. В компании отмечают, что, несмотря на замедление темпов глобального обезлесения с начала 1990-х годов почти в два раза, потеря отдельных видов деревьев возросла на 50% в последние годы. Вновь посаженным деревьям требуется до 13 лет, чтобы достичь максимального уровня поглощения CO 2 , поэтому постоянная защита существующих и посадка новых лесов имеют важное значение для снижения уровня парниковых газов.

Генеральный директор "Русала" Евгений Никитин отметил, что, кроме экологических проектов, за соблюдением норм следят и на производстве. По его словам, проблема изменения климата и выбросов парниковых газов является одним из самых актуальных вызовов в современном мире, и углеродный след продукции, выпускаемой компанией, — один из самых низких в отрасли.

К слову, снижение "углеродного следа" различными способами российская компания практикует уже давно. Самый новый продукт, созданный в рамках программы по охране окружающей среды — низкоуглеродный алюминий ALLOW, представленный ещё в 2017 году. Весь металл, производимый под этим брендом, уже сертифицирован и прошёл независимую проверку заявленного уровня углеродного следа.

Результаты проверки металла на экологичность показали, что углеродный след по новой технологии составляет менее четырёх тонн в эквиваленте CO 2 на тонну произведённого алюминия — уникальный результат не только для российской, но и для мировой сталелитейной промышленности. Важно отметить, что приблизиться к этим показателям могут не все компании за рубежом. В среднем в мире углеродный след составляет 12 тонн на тонну произведённого алюминия.

Представители компании отмечают, что более 90 процентов всего металла компании производится с использованием экологически чистой гидроэлектроэнергии, производство которой исключает вредные выбросы. Сообщается также, что в стадии разработки сейчас находится революционный для алюминиевой отрасли проект по внедрению безуглеродной технологии производства алюминия с использованием инертных анодов.